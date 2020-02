Expo de Claudia Andujar sobre povo indígena yanomami é sucesso em Paris

View this post on Instagram

A retrospectiva apresenta o trabalho da fotógrafa e ativista que dedicou a vida a estudar e proteger um povo indígena ameaçado de extinção. A mostra, com imagens e documentos inéditos, reconta a transformação de um projeto fotográfico num marco da história visual e política do país. … CLAUDIA ANDUJAR: A LUTA YANOMAMI 🗓️ Até 17/11, domingo 📍 IMS Rio (Galeria principal) 🎫 Grátis _ Claudia Andujar's retrospective dedicated to the Yanonami, Native Brazilians at risk for extinction, presents approximately 300 images and an installation by the photographer/activist, as well as books and documents that chronicle the trajectory of the Yanomami on their quest to survive. . This set of pieces outlines a wide panorama of Andujar's extensive work along the Yanonami, recapturing little known aspects of the photographer's struggle for the demarcation of indigenous land, an activism that led Claudia to bring her art together with politics. The material showcased is the result of many years of research by curator Thyago Nogueira, coordinator of contemporary photography for the IMS, within the institute's archives, with over 40,000 images by the artist. … CLAUDIA ANDUJAR: THE YANOMAMI STRUGGLE 🗓️ Until 11/17, sunday 📍 IMS Rio (Main gallery) 🎫 Free _ 📸 Autorretrato, foto de Claudia Andujar, Catrimani, RR, 1974 🌐 expoclaudiaandujar.ims.com.br #aLutaYanomami