Prêmio a Johnny Depp, acusado de violência doméstica, é duramente criticado

Um dos prêmios mais importantes do Festival de Cinema de San Sebastian, o Donostia, será dedicado a Jonny Depp, ator conhecido por ser protagonista do filme Piratas no Caribe e também por acusações de violência doméstica pela sua ex-mulher Amber Heard, em 2017. O ator negou todas denúncias vindas da antiga companheira.

A presidente da Associação Espanhola de Cineastas e Mídia Audiovisual, Cristina Andreu, acredita que dedicar o prêmio principal para Depp pode manchar a imagem do evento.

“Isso fala muito mal do festival e de sua liderança e transmite uma mensagem terrível ao público: ‘Não importa se você é um abusador, desde que seja um bom ator’”, disse à Associated Press.

Cristina lembrou que a associação tem grande ligação com o festival e está avaliando como será a parceria daqui para frente.

Depp deve receber o Donostia, em 22 de setembro. O prêmio é dedicado a realizações de uma vida no cinema. Ao anunciar que o ator seria premiado, o festival descreveu o artista como um dos mais talentosos e versáteis do cinema contemporâneo.

O ator também será homenageado no Karlovy Vary International Film Festival, na República Tcheca, ainda neste mês.