Emmy 2022: Conheça 8 séries que estão concorrendo

Nesta segunda-feira (12), acontece a 74ª edição do Emmy Awards, uma das maiores premiações da TV norte-americana – apesar de grande parte do conteúdo atualmente estar disponível apenas em plataformas de streamings. As séries com maior número de indicações são: Succession, Ted Lasso e The White Lotus. Já uma das grandes surpresas é Round 6, primeira série de língua não inglesa a ter uma nomeação.

O Emmy 2022 vai ser transmitido a partir das 21h (horário de Brasília) na TNT, canal de TV por assinatura. Você também pode assistir à premiação pelo canal do YouTube da Television Academy. Para te preparar para o evento, listamos as produções que estão concorrendo nas principais categorias.

Succession

Uma das séries mais elogiadas dos últimos anos é Succession. Com quatro temporadas disponíveis na HBO Max, a produção segue a história de sucessão dos membros da família Roy, que é dona de um dos maiores conglomerados de comunicação e entretenimento do mundo. Uma mistura de comédia e drama, o seriado consegue pegar o humor ácido de sitcoms com uma inteligente trama política onde não há exatamente vilões, mas sim os seres humanos mostrando seus piores lados contra seus próprios parentes. Succession está indicada em 25 categorias, incluindo melhor série, direção, roteiro em série de drama e outras.

Ted Lasso

Ted Lasso é daqueles programas que te faz recuperar a esperança na humanidade, bem diferente do citado acima. Protagonizada por Jason Sudeikis, a produção vende a ideia de que é para os fãs de futebol, mas não acredite nisso. Ted Lasso vai muito além de uma narrativa esportiva. A série da Apple TV+ gira em torno de Ted, um treinador de futebol americano que vai para Inglaterra treinar um time de futebol. Sem a menor experiência, ele conquista todos os jogadores e a equipe técnica com seu jeito adorável. No entanto, Ted tem problemas mais densos do que mostra para as pessoas que convivem com ele. Jason Sudeikis levou o Emmy de melhor ator de comédia em 2021 e novamente está concorrendo nesta categoria. Ted Lasso também está na disputa com 20 nomeações.

The White Lotus

A minissérie da HBO, já renovada para a segunda temporada, foi uma das febres de 2021. Estrelada por Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Connie Britton e Sydney Sweeney, é uma sátira social sobre a rotina dos hóspedes e funcionários de um resort tropical de luxo. Apesar do choque com alguns acontecimentos, o seriado não é tão fora da caixinha para quem já assistiu a outros conteúdos com essa temática. Sweeney está indicada ao Emmy por sua atuação, assim como Coolidge, Britton e Daddario. Muito provavelmente, o prêmio já está garantido para The White Lotus na categoria de atriz coadjuvante de série limitada, antologia ou filme para TV. Assim como Ted Lasso, a minissérie também tem 20 nomeações ao Emmy.

Euphoria

E por falar em Sydney Sweeney, ela conseguiu uma dobradinha de nomeações. A artista também foi indicada por seu trabalho em Euphoria como atriz coadjuvante de série dramática. Sua colega de elenco, Zendaya concorre como melhor atriz de série também no gênero drama. Lembrando que ela ficou com o Emmy em 2020. O segundo ano do drama adolescente criado por Sam Levinson está concorrendo em 16 categorias. Euphoria traz uma história bem pesada envolvendo os alunos de uma escola, abordando drogas, amizades, descobertas sexuais e traumas familiares. A série está na HBO Max.

Continua após a publicidade

Only Murders in the Building

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short são os melhores detetives em atividade dos sitcoms. Only Murders in the Building, do Star+, acompanha a divertida e misteriosa história de três moradores investigando um assassinato no prédio que moram em Nova York. Com apenas duas temporadas, a série se tornou uma das favoritas dos últimos tempos nas redes sociais. Only Murders in the Building está nomeado a 16 Emmys, incluindo Steve Martin e Martin Short na categoria melhor ator de comédia.

Round 6

Um dos fenômenos da Netflix em 2021, a série sul-coreana de maior sucesso atualmente não poderia ficar de fora do Emmy 2022. É a primeira vez na história de uma produção não falada em inglês disputa o prêmio de melhor série dramática. Ao todo, Round 6 concorre em 7 categorias. A trama segue um grupo de pessoas com dificuldades financeiras que aceita o convite para um jogo de sobrevivência. O prêmio é um grande valor em dinheiro. No entanto, eles não esperaram que a competição fosse mortal.

Barry

Barry estreou em 2018 na HBO e mostrou que Bill Hader não é apenas um ator de cômico. Hader é o criador, roteirista, diretor e protagonista da série. Com 3 Emmys no currículo, ele está no páreo por mais. O realizador está indicado como ator, diretor e roteiro por Barry. O Emmy classifica a série como comédia, mas a terceira temporada tem uma pegada mais dramática. Na história, Barry é um matador de aluguel com diversos traumas que acaba se encontrando no teatro e entra em um conflito interno sobre qual caminho deve seguir .

Yellowjackets

Juliette Lewis, Christina Ricci, Melanie Lynskey e Tawny Cypress são rostos conhecidos dos anos 1990 e 2000. Elas retornam aos holofotes com Yellowjackets, série que acompanha jogadoras de futebol do ensino médio que lutam pela sobrevivência após o avião que as transportava cair em uma região inóspita. Anos depois, elas descobrem que ainda não superaram o que passaram naquela época. Yellowjackets também está na disputa pelo prêmio de melhor série dramática. A primeira temporada está no Paramount+.