Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park, está ligada a escândalo da Cientologia

Na última quinta-feira (5), o Linkin Park revelou sua nova formação, sete anos após o falecimento de Chester Bennington. A banda agora conta com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain.

Quem é Emily Armstrong

Armstrong é conhecida por seu trabalho como vocalista da banda de rock Dead Sara desde 2005. Músicas como “Weatherman“, “Lemon Scent” e um cover de “Heart-Shaped Box” do Nirvana estão entre os maiores sucessos do grupo.

Emily já trabalhou ao lado de Courtney Love e Demi Lovato

A cantora também colaborou com artistas como Courtney Love e Demi Lovato, participando como backing vocal no álbum “Nobody’s Daughter” da banda Hole e, com o Dead Sara, no álbum “Holy Fvck” de Demi Lovato.

Conexão com cientologia

A escolha de Armstrong gerou controvérsias devido à sua suposta ligação com a Cientologia. A cantora compareceu ao baile de 44 anos da Cientologia em 2013, e embora não se saiba se ela ainda mantém laços com a religião, veículos internacionais noticiaram seu apoio ao ator e cientologista Danny Masterson em 2022, durante o julgamento que o levou à prisão por abuso sexual.

Música nova com Emily nos vocais

Vale lembrar que a banda lançou a primeira faixa com Emily nos vocais, “The Emptiness Machine“. A canção ainda conta com a participação de Mike Shinoda, um dos criadores do Linkin Park. Outros três membros originais permanecem nessa nova fase: Brad Delson, Dave Farrell e Joe Hann. Escute:

