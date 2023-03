Drik Barbosa promete apresentação eclética e honesta na Casa Clã

A rapper e cantora Drik Barbosa, dona de hits como “Quem Tem Joga”, “Cabeça Erguida” e “Liberdade”, irá se apresentar nesta sexta-feira (10), às 20h, diretamente da Casa Clã, evento de CLAUDIA em parceria com Boa Forma, Bebê.com e Elástica. Em entrevista exclusiva, a artista revelou o que podemos esperar de sua performance, expectativas para o dia, carreira e muito mais. Confira:

CLAUDIA: O que podemos esperar de sua performance na Casa CLÃ? Qual atmosfera pretende passar?

Drik Barbosa: “Nas minhas músicas eu coloco todo tipo de sentimento que passa por mim, que me atravessa e vira música. Então tem canções que são mais dançantes, pois eu amo dançar, e outras que passam essa energia das pessoas dançarem ao meu lado, com mensagens de empoderamento e de amor. Então esperem reflexões sobre autoestima, luta, uma pegada mais sentimental, trabalhos que falam sobre os assuntos do coração. Gosto de me aprofundar em uma atmosfera intimista. Vou trazer essa mistura boa para a Casa Clã.”

CLAUDIA: Qual é a sensação de participar e performar em um evento que enaltece as principais vozes femininas do mercado?

Drik Barbosa: “É muito gratificante estar nesses espaços com mulheres tão potentes, tão inspiradoras, que alimentam esse movimento necessário de levantar umas as outras, sempre respeitando a singularidade de cada uma, porque nós enfrentamos muitos desafios e opressões por ser quem somos. Ter a minha música presente nesse dia, nesse espaço e com essas mulheres, é uma forma de fortalecer esse movimento. Eu fico sempre muito feliz de poder celebrar juntas a nossa existência e resistência.”

CLAUDIA: Como você sintetizaria o significado de seu trabalho? Qual é o conceito que melhor te representa como artista?

Drik Barbosa: “Eu vejo o meu trabalho com a arte como um trabalho de coragem. É preciso muita coragem para subir num palco, pegar um microfone e falar sobre quem eu sou. Sobre como eu vejo o mundo. Sobre como eu sinto o mundo. É abrir as minhas vulnerabilidades para mostrar todas as minhas potências sem receio. Isso é também um ato de responsabilidade, porque eu sei que quando eu estou ali, eu represento muitas outras. Então pra mim é coragem. Tem um propósito por trás que me move, que é transformar vidas, porque arte transformou a minha de uma forma extremamente positiva.”

CLAUDIA: Qual é a maior qualidade que um artista pode aplicar às suas apresentações?

Drik Barbosa: “A sinceridade. Estar aberta a viver aquele momento de conexão com as pessoas que estão ali pra te ouvir. E infelizmente, a gente vive um momento, especialmente nessa geração, de muitas máscaras, né? De se esconder. E arte é sobre não se esconder. Então precisamos estar inteiras, presentes no momento para vivenciar essa troca de energia que a arte proporciona. Esse é o meu propósito: me conectar com os outros através da minha música.”

A seguir, escute o EP mais recente de Drik Barbosa, “Nós“, disponibilizado nas plataformas de streaming no ano passado. O trabalho traz colaborações com Cynthia Luz, Péricles e RDD:

Sobre a Casa Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações. Confira aqui a programação completa.

As inscrições já estão abertas para o público: dias 09, 10 e 11 de março. Para não perder nenhuma novidade, não deixe de seguir as redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica.