Começam hoje em São Paulo testes para Donna Summer Musical

Muito antes da era Beyoncé, Donna Summer era a artista que dominava as pistas de dança no mundo todo. No ano passado a Broadway recebeu o musical que conta a trajetória da cantora e fez um enorme sucesso de bilheteria: Donna Summer Musical. A produção desembarca no Brasil, com estréia prevista para março de 2020 com direção geral de Miguel Falabella.

O musical reconta a vida de Donna Summer em três etapas da carreira da diva e é, claro, repleto dos sucessos que até hoje não deixam ninguém parado em uma festa, como I feel love, Love to love you baby, MacArthur Park, On the Radio, Bad Girls, She works hard for the money, Hot Stuff e Last Dance . No elenco já estão confirmadas as atrizes Jeniffer Nascimento e Karin Hills se alternam no papel principal. Falabella começa audições de hoje (18) até sábado (23), no estúdio Broadway, em São Paulo, para encontrar a versão jovem da diva, o marido Bruce, o pai Andrew e outros papéis. Quem se candidata?

