Do churrasco ao Dia das Crianças: playlists para curtir o feriado!

O tão merecido feriado chegou, e com ele vem o momento de descansar e repor nossas energias, seja na piscina, no churrasco ou nos divertindo com os pequenos neste Dia das Crianças. E não seria um feriado perfeito sem um pouco de música, não é mesmo? Por isso, reunimos nossas melhores playlists para que você relaxe e aproveite ao máximo, seja quais forem seus planos. Desde Jão até Seu Jorge, nossos artistas favoritos vão te trazer a melhor energia nos próximos dias. Confira:

Playlist para o churrasco!

Já conseguimos sentir o cheiro da carne na brasa, porque não há nada que grite feriado como um churrasco! Vamos reunir a galera? E para aproveitar a comida e a boa companhia, reunimos as melhores músicas para o momento. Seu Jorge é nosso clássico nas reuniões e é destaque da playlist, com hits como Amiga da Minha Mulher e Felicidade, além da nossa musa Ludmilla, que entrega hit atrás de hit.

Chegou a hora de comer? Vamos aproveitar.

Playlist para a praia

Se a programação para o feriado envolve uma ida à praia, a diversão com toda certeza está garantida! E para ficar ainda melhor, separamos uma playlist especial somente com as mais tocadas durante o verão, para você se sentir ainda mais relaxado. E claro que não pode faltar samba! Diogo Nogueira abre a nossa playlist com a clássica faixa Pé na Areia, seguido por outros grandes nomes e hits, como Silva, Duda Beat, Anitta e muitos outros. E você, está pronto para aproveitar o melhor da praia?

Playlist Kids

E playlist para a criançada? Temos! Preparamos um compilado divertido com as melhores músicas infantis para você agitar os pequenos e ainda fazer uma bagunça pra lá de especial neste feriado. A Galinha Pintadinha marca presença ncom os seus principais sucessos. Já os Bolofofos vão fazer você pular igual pipoca e não querer mais parar de dançar! Mas lembre-se: essa playlist é feita especialmente para as eternas crianças que vivem dentro de nós, portanto a única regra é se divertir sem medo de ser feliz!

Renovando as energias

Não tem grandes planos para o feriado além de ficar em casa e ler um bom livro? Chegou a hora de relaxar e renovar as energias. Dessa vez as musas que dominam a playlist são Taylor Swift, com faixas como The lakes e Cardigan, e Kali Uchis que vem entregando hits zen e energéticos. E para quem curte uma pegada mais brasileira, Liniker e Luísa Sonza também ganham espaço.

Agora que temos a nossa seleção de músicas para os próximos 4 dias, chegou a hora de deitar e aproveitar o feriado! E, enquanto isso, não esquece de conferir as maiores novidades musicais no nosso perfil do Spotify.