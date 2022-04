Dia Mundial do Livro: 24 opções de diferentes gêneros para ler já

Comemorado neste sábado (23), o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com o intuito de incentivar a leitura, principalmente entre jovens. A data foi escolhida no ano de 1995, durante o XXVIII Congresso Geral da Unesco, que ocorreu em Paris, na França.

A escolha da data se deve pelo fato de que William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega morreram no dia 23 de abril, assim como outros autores renomados, o que torna o dia um marco na literatura mundial. Todos os anos, a UNESCO lança desafios durante todo o mês para que as pessoas possam mergulhar em novos universos, conhecer outras histórias e expandir os horizontes. Quer aproveitar o dia, mas não sabe exatamente o que ler? Sem problemas, a gente te ajuda! Separamos 24 livros para todos os gostos, de ficção, literatura, romance e biografias inspiradoras. Confira:

Ficção

1- E não sobrou nenhum, Agatha Christie R$47,40. Compre aqui.

2- Alice no País das Maravilhas R$42,20. Compre aqui.

3- O conto da Aia, Margaret Atwood R$34,90. Compre aqui.

4- Fahrenheit 451, Ray Bradbury R$25,42. Compre aqui.

5- Frankenstein: edição comentada, Mary Shelley R$39,46. Compre aqui.

6- Flores Para Algernon, Daniel Keyes R$47,62. Compre aqui.

7- O Labirinto Do Fauno, Guillermo Del Toro R$34,90. Compre aqui.

8- A vida invisível de Addie LaRue, V. E. Schwab R$35,90. Compre aqui.

Romance

9- O amor nos tempos de cólera, Gabriel García Márquez R$33,08. Compre aqui.

10- Medo Clássico, Edgar Allan Poe R$39,90. Compre aqui.

11- O sol é para todos, Harper Lee R$45,20. Compre aqui.

12- Torto Arado, Itamar Vieira Junior R$36,99. Compre aqui.

13- Todas as suas (im)perfeições, Colleen Hoover R$20,00. Compre aqui.

14- Pequena coreografia do adeus, Aline Bei R$39,90. Compre aqui.

15- Ensaio sobre a cegueira, José Saramago R$36,70. Compre aqui.

Biografia

16- O ano do pensamento mágico, Joan Didion R$30,90. Compre aqui.

17- Lina Bo Bardi: O que eu queria era ter história, Zeuler R. Lima R$56,44. Compre aqui.

18- Will, Will Smith R$36,90. Compre aqui.

19- Rita Lee: uma autobiografia, Rita Lee R$29,90. Compre aqui.

20- Sapiens: Uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari R$39,90. Compre aqui.

21- Minha História, Michelle Obama R$44,09. Compre aqui.

22- Frida: A biografia, Hayden Herrera R$54,70. Compre aqui.

23- Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado, Gisele Bündchen R$25,90. Compre aqui.

24- Prólogo, ato, epílogo: Memórias R$28,90. Compre aqui.