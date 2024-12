Coringa 2 estreia no Max; confira outros musicais sombrios para assistir no streaming

O drama Coringa: Delírio a Dois acaba de chegar na Max! Polêmico, o longa acompanha o julgamento de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e seu relacionamento com Harley Quinn (Lady Gaga). Há quem goste ou não, mas os musicais são um convite para mergulhar em histórias intensas, onde as melodias evidenciam os sentimentos e impressões dos personagens em relação ao mundo a sua volta. Pensando nisso, listamos outras produções sombrias que colocam as canções em primeiro plano – resultando em narrativas que provocam e encantam.

Seja pela atmosfera gótica de Sweeney Todd, o lirismo trágico de Os Miseráveis ou a ousadia distópica de A Noiva-Cadáver, esses filmes são ideais para quem busca uma experiência imersiva:

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet

Ambientado em uma Londres vitoriana, um barbeiro busca vingança após ser injustamente condenado e perder sua família. Com a ajuda de uma cúmplice inusitada, ele transforma sua barbearia em um palco de crimes macabros. A trilha sonora marcante intensifica o clima sombrio e trágico.

Onde assistir: Prime Video

O Fantasma da Ópera

Ambientado na majestosa Ópera de Paris, o filme acompanha um gênio musical desfigurado que aterroriza o teatro enquanto desenvolve uma obsessão perigosa pela jovem cantora Christine, criando um triângulo amoroso inesquecível.

Onde assistir: Apple TV+

Os Miseráveis

A adaptação sombria do clássico de Victor Hugo, publicado em 1862, segue Jean Valjean – um homem condenado a 19 anos de prisão por roubar um pão. Com músicas emocionantes, é uma história sobre sacrifício, injustiça e esperança.

Onde assistir: Prime Video

A Noiva-Cadáver

Neste conto gótico animado, um jovem humano acidentalmente casa-se com o espírito de uma noiva falecida. A história mistura humor e melancolia, com visuais impressionantes e canções que destacam a linha tênue entre a vida e a morte.

Onde assistir: MAX

Sinfonia da Necrópole

Neste filme nacional, Deodato, um aprendiz de coveiro inseguro e com medo da morte, trabalha em um cemitério decadente. Quando a diretora do local inicia um projeto de reestruturação, ele descobre que os mortos têm algo a dizer. Misturando humor, música e reflexões sobre vida e morte, o longa cria uma experiência única e inusitada.

Onde assistir: Apple TV+

The Rocky Horror Picture Show

Este icônico musical cult segue Brad e Janet, um casal inocente que, após ficarem com o carro quebrado, encontram abrigo no excêntrico castelo do Dr. Frank-N-Furter. Lá, se deparam com uma residência cheia de personagens curiosos, incluindo um motociclista e um mordomo assustador. Misturando elementos de terror, ficção científica e rock, a história fala sobre temas como liberdade sexual e identidade.

Onde assistir: Disney+

