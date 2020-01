Ama musicais? Então veja o trailer incrível de ‘Em Um Bairro de Nova York’

“In The Heights” é o mais novo musical da Broadway a ganhar um filme para chamar de seu – e tem o título de “Em Um Bairro de Nova York” no Brasil. A trama conta a história de um rapaz latino que mora no subúrbio de Nova York e é dono de uma mercearia. Ao herdar um bom dinheiro de sua avó, ele pensa na possibilidade de voltar para a terra natal.

O espetáculo foi lançado em 2005, em Connecticut, e estreou na Broadway em 2008, fazendo um grande sucesso. Foi indicado a 13 Tonys (o Oscar dos palcos) e venceu quatro – incluindo Melhor Musical. Depois disso, ganhou diversas adaptações ao redor do mundo.

“In The Heights” foi originalmente escrita por Quiara Alegría Hudes, com letras de Lin-Manuel Miranda – artista sensação da Broadway, que atuou em filmes como “O Retorno de Mary Poppins” e foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original por “Moana”.

Na versão cinematográfica, a direção é assinada por Jon M. Chu (“Podres de Ricos”). O elenco é encabeçado por Anthony Ramos (“Nasce Uma Estrela”) e também conta com Dascha Polanco (“Orange is the New Black”) e Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine”).

O filme estreia em 25 de junho de 2020 e o primeiro trailer acaba de ser lançado. As imagens são grandiosas e enaltecem o ritmo pulsante das ruas de Washington Heights, o bairro de Nova York onde a trama se desenrola.

Assista: