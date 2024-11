9 continuações de filmes que superaram o original – e as que ninguém pediu

Nem todo filme precisa de uma continuação, mas, quando ela acontece, pode seguir caminhos muito distintos. Algumas sequências se tornam verdadeiras obras-primas, superando o filme original em narrativa, impacto ou sucesso de público. Outras, porém, deixam a desejar e acabam sendo percebidas como desnecessárias, ofuscando o brilho da produção inicial. Isso levanta o debate: o que faz uma continuação ser bem-sucedida?

Histórias bem estruturadas, personagens profundos e direções criativas são fatores que muitas vezes explicam o sucesso de algumas sequências. Filmes como O Cavaleiro das Trevas e Toy Story 3 exemplificam como é possível expandir um universo cinematográfico sem perder a essência.

Essas produções não apenas exploraram novos horizontes, mas também entregaram narrativas emocionantes que cativaram os espectadores. Por outro lado, quando não há essas características, o lançamento reforça a ideia de que nem toda obra precisa ser revisitada.

Abaixo, confira sequências incríveis – e outros nem tanto:

Sequências tão boas quanto o original (ou melhores)

Batman: O Cavaleiro das Trevas

A sequência de Batman Begins elevou o padrão para filmes de super-heróis com a performance icônica do ator Heath Ledger como Coringa. Além de sua narrativa complexa e ação emocionante, o filme explorou temas profundos como moralidade e caos, tornando-se um marco do cinema.

Onde assistir: Max

Toy Story 3

Embora os dois primeiros filmes sejam excelentes, este trouxe uma dose extra de emoção e amadurecimento. O arco narrativo sobre o crescimento e a separação tocou profundamente tanto crianças quanto adultos, consolidando a franquia como uma obra-prima.

Onde assistir: Disney+

Mad Max: Estrada da Fúria

Apesar de ser tecnicamente uma sequência, este filme renovou a franquia Mad Max com ação insana, personagens marcantes como Furiosa (Charlize Theron) e uma estética visual impressionante, superando as expectativas criadas pelos títulos anteriores.

Onde assistir: Max

Antes do Pôr do Sol

Dirigido por Richard Linklater e lançado em 2004, é o segundo filme da trilogia que acompanha a história de amor entre Jesse e Céline. A trama se passa nove anos após o primeiro encontro dos dois. Agora adultos e em situações de vida diferentes, eles se reencontram em Paris, onde Jesse está promovendo seu livro inspirado naquela noite mágica que compartilharam. O filme é conhecido por sua narrativa em tempo real, com diálogos intensos e emocionantes que exploram temas como arrependimentos, escolhas de vida e a natureza do amor.

Onde assistir: Max

Continuações de filmes frustrantes ou desnecessárias

Moana 2

O lançamento acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura – tudo a partir de um chamado de seus ancestrais que leva a jovem a quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa missão, a protagonista e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos, como monstros marítimos, feitiços e deuses do mal.

Em cartaz nos cinemas

Velozes e Furiosos 9

Embora a franquia tenha uma base sólida de fãs, as tramas estão cada vez mais absurdas e apelativas. O nono filme reforça a perda da essência inicial da saga, que era mais centrada na cultura automobilística e aventuras improváveis.

Onde assistir: Amazon ou Apple TV+ (Aluguel digital)

As Panteras: Detonando

A sequência trouxe mais cenas de ação exageradas e menos enredo, distanciando-se do charme do primeiro filme de 2000. Para muitos, ela se tornou uma tentativa desnecessária de lucrar com o sucesso anterior.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Max

Shrek Terceiro

Apesar do impacto cultural de Shrek e o sucesso de Shrek 2, os filmes subsequentes perderam a força criativa, com histórias menos inspiradas e humor repetitivo, diluindo a franquia.

Onde assistir: Prime Video e Globoplay

Jurassic World: Domínio

O retorno de personagens clássicos foi um atrativo, mas a falta de um enredo cativante e o excesso de nostalgia pareceram forçados, distanciando-se do impacto do Jurassic Park original.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

