Confira as imagens de Emma Stone na pele de Cruella de Vil

Depois de três anos da Disney ter anunciado o live action da Cruella de Vil, o trailer do filme foi divulgado nesta quarta-feira, 17. O longa será lançado em julho.

Com Emma Stone como protagonista, Cruella promete agradar os fãs da trama. A única preocupação de quem acompanha desde sempre os filmes é que a vilã, adepta do uso de peles de animais, mata cachorrinhos , o que pode tornar a história problemática para causar empatia no telespectador – de acordo com matéria da Jovem Pan.

Emma Stone é vencedora do Oscar, de 2017, por La La Land. O live action se passa em Londres nos anos 70, época em que acontecia uma revolução punk rock. Estella, primeiro nome de Cruella de Vil, era uma garota inteligente e criativa, mas já se sentia diferente dos outros.

O lado obscuro da vilã começa a ser explorado quando ela passa a conviver com um casal de ladrões. O estilo singular de Cruella também chama atenção no mundo da moda, outro ponto chave da produção da Disney.

No trailer, é possível notar que o filme explora as transformações dessa icônica personagem e fala sobre o que a levou para o time de vilões da Disney. A direção de Cruella é de Craig Gillespie e quem assina os figurinos da personagem que deseja os dálmatas para fazer casacos de pele é Jenny Beavan.