Confira a primeira foto do filme sobre Amy Winehouse

A aguardada cinebiografia de Amy Winehouse, que mostrará sua ascensão estratosférica ao sucesso e sua trágica queda na dependência química, já tem sua primeira imagem divulgada. Nesta sexta-feira, a Studiocanal, produtora do filme, publicou uma imagem na qual a jovem atriz Marisa Abela, 25, aparece caracterizada como a cantora, com direito ao penteado com uma grande colmeia de abelha, o piercing sobre o canto superior esquerdo da boca, além das grandes argolas douradas e tatuagens que lhe eram características.

O filme, intitulado Back to Black, é dirigido por Sam Taylor-Johnson (que fez 50 Tons de Cinza), que foi um amigo próximo de Amy. O roteiro é assinado por Matt Greenhalgh, que tem experiência em cinebiografias: ele escreveu Nowhere Boy, um relato da adolescência de John Lennon, e Control, sobre a vida de Ian Curtis, do Joy Division.

Back to Black é produzido com total apoio do espólio de Amy Winehouse, que inclui Mitch, pai da cantora, criticado por muitos fãs por ter negligenciado a saúde física e mental da cantora enquanto ela se afundava no álcool e nas drogas.

A história de Amy, a jovem que passou de uma estrela em ascensão na cena do jazz londrino para ganhar seis Grammys, antes de morrer por excesso de álcool aos 27 anos, já foi contada em alguns documentários. Amy, se Asif Kapadia, venceu o Oscar de melhor documentário em 2015. Depois veio Amy Winehouse: Back to Black, de 2018, que traz olhar aprofundado de Jeremy Marre sobre a criação do álbum homônio. E, em 2021, Reclaiming Amy, dirigido por Marina Parker, traz amigos e familiares da cantora refletindo sobre sua vida e legado.

Desta vez, Sam Taylor-Johnson quer mergulhar no passado da cantora, centrando-se na “extraordinária genialidade, criatividade e honestidade de Amy, que infundia tudo o que ela fazia”, nas palavras do diretor. Trata-se, segundo ele, de contar “uma jornada que a levou da loucura e das cores da Camden High Street dos anos 90 à adoração global.” Por isso, a escolha de Marisa Abela, a atriz protagonista do filme, foi muito bem pensada. Além de ter experiência como cantora, ela também tem ascendência judaica, um fator importante para a equipe criativa da cinebiografia.

“Back to Black atravessa o espelho da celebridade para assistir essa jornada por trás do espelho, para ver o que Amy viu, para sentir o que ela sentiu”, afirma Sam Taylor-Johnson. Em um comunicado, o diretor acrescentou: “Minha conexão com Amy começou quando saí da faculdade e estava em Camden. Consegui um emprego no lendário Koko Club e ainda consigo respirar cada barraca de mercado e loja vintage da rua… Alguns anos depois, Amy escreveu suas canções extremamente honestas enquanto morava em Camden. Como aconteceu comigo, o lugar tornou-se parte de seu DNA. Eu a vi pela primeira vez em um show de talentos no Ronnie Scott’s Jazz Club no Soho e ficou imediatamente óbvio que ela não era apenas talento… Ela era um gênio. Como cineasta, você realmente não pode pedir mais.”