Como escolher o sofá perfeito para a sua casa em seis passos

Atualizado em 26 out 2022, 15h52 - Publicado em 27 out 2022, 08h35

Por Julyana Oliveira Atualizado em 26 out 2022, 15h52 - Publicado em 27 out 2022, 08h35

Tarefa complexa, mas deliciosa: escolher o sofá! Se você está nessa etapa da decoração da casa, já sabe que são muitos os fatores a serem considerados, desde tamanho, tecidos e até o formato. Mas tudo começa com o estudo do ambiente onde o móvel será instalado.

“Parece brincadeira, mas acontece com frequência dos clientes comprarem o sofá achando que cabe na sala e trancar a circulação”, aponta a designer de interiores Luciana Gibaile. Para evitar esse e outros erros na hora de escolher o sofá, a especialista listou os seis passos para realizar a compra perfeita para o seu lar! Confira!

Ambiente e espaço de circulação

Conforme apontado acima, o primeiro passo na hora de escolher o sofá ideal é tirar as medidas do ambiente onde a peça será instalada. Confira, além da largura disponível, a profundidade que manterá a boa circulação do cômodo. Considere também a presença de outros móveis no espaço, o ideal é ter entre 85 e 90 centímetros de circulação frontal. “Essa distância tem a ver com composição de mesa de centro e outras poltronas laterais”, indica a designer.

Tamanho do sofá

A definição do tamanho do sofá tem muito a ver com o número de usuários e metragem do espaço. “O estofado será usado numa residência? Então, quantos moradores irão utilizá-lo frequentemente? A gente considera que cada pessoa ocupe, em média, sentada bem coladinha, 70 centímetros, sem considerar o braço”, explica Luciana. Por isso, o tamanho padrão de um sofá para três pessoas é 2,10 metros de comprimento.

Estilo de decoração

O sofá pode seguir o estilo de decoração do ambiente ou ser contraponto ao décor padrão. “Há uma forte tendência de trabalhar sofás mais orgânicos, de formas mais curvas, pois remetem a um lar mais humanizado”, aponta a profissional. Os sofás minimalistas, de linhas mais retas, também são queridinhos, pois se adaptam a uma proposta clássica ou extremamente contemporânea. “E aí podemos trabalhar com almofadas diferentes, quadros, enfeites que puxam para o estilo que a pessoa quer”, complementa. Por outro lado, sofás com capitonê, cheios de costuras ou com franjas no rodapé estão caindo em desuso, pois são mais difíceis de manutenção e pelo excesso de formalidade que eles trazem.

Continua após a publicidade

Cor: é melhor ter um sofá de impacto ou neutro?

Geralmente, os projetos tendem a priorizar tons mais neutros, tipo bege, cinza, marrom e preto. “É uma peça de valor agregado grande, por isso é preciso pensar bem no investimento. Atualmente, um bom sofá custa, em média, R$ 40 mil. Não é uma peça que a família possa trocar a cada estação”, alerta Luciana. Por isso, o ideal é usar cores impactantes quando é uma peça de um design bem diferenciado. Por exemplo, um sofá Chesterfield que é herança de família. “Podemos jogar um amarelo, cor de ouro envelhecido, para destacá-lo. “Neste caso eu costumo recomendar cores ou padronagens diferentes. Mas tem que ser uma peça muito especial”, afirma.

Existe o tecido perfeito?

Fique atento ao conforto térmico e tátil. “O tecido tem a ver com o clima, então, em climas quentes, a gente evita veludos. Em cidades de clima muito frio, a gente evita o couro, pelo fato de esfriar muito rapidamente”, alerta a designer. É importante também saber como foi realizado o tingimento. “Gosto da composição de tecidos de fibras naturais com as sintéticas, pois a fibra sintética é um tipo de plástico que ajuda a conservar a cor do tecido. Tecidos com fios naturais, como algodão e linho, sofrem processos de tingimento naturais ativados pela radiação solar, e o próprio uso tende a desbotá-lo. Evito usar tecidos de 100% de fibras naturais”, indica.

Em lares com crianças e pets, busque por tecidos com maior composição sintética, pois eles costumam ser mais resistentes à sujeira. Também não esqueça a impermeabilização. “Uma coisa que recomendo é lavar o sofá uma vez por ano. A sujeira danifica a fibra do tecido, além do procedimento ajudar a evitar ácaros”, completa.

Teste na loja!

“Bacana a importância de quem vai usar sentar no sofá para avaliar o conforto antes da compra. A proporção, a densidade da espuma, o tipo de estrutura do sofá: a percepção desses elementos é diferente para cada corpo”, alerta Luciana.