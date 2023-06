Como comprar ingressos para o show da Taylor Swift

A cantora Taylor Swift incluiu o Brasil em sua tão esperada The Eras Tour e logo o anúncio causou grande comoção na internet, que foi tomada por publicações de fãs desesperados em busca de um ingresso – foram mais de 1,5 milhões de usuários nas filas na última segunda-feira (12).

A boa notícia é que, horas após os ingressos terem esgotado, a artista anunciou dois shows extras na sua passagem pelo país, que estão confirmados para novembro: dia 19/11 no Rio de Janeiro e 24/11 em São Paulo.

Com o sucesso de vendas, espera-se que as datas extras sejam tão aguardadas quanto nos primeiros anúncios, pelo qual todos estamos nos preparando para a reta final para conseguir assistir a aclamada turnê de Swift – ou em homenagem à sua discografia, nos preparando para a Great War.

Por isso, trouxemos as melhores dicas para que você não fique de fora do show mais esperado do ano. Veja a seguir:

Como comprar online

As vendas de Taylor Swift têm sido conhecidas por quebrar recordes, desde o desastre da Ticketmaster nos Estados Unidos até as filas virtuais que ultrapassaram 1,5 milhão de usuários no Brasil. Mas, calma, ainda há esperança: lembre-se que serão muitos usuários na plataforma, mas não desista se o seu número não for dos primeiros (o Allianz Parque conta com uma capacidade de cerca de 43.000 pessoas, enquanto o Engenhão recebe aproximadamente 46 mil). Vamos às dicas:

Entre mais cedo no site oficial de vendas (T4F), e garanta que seu e-mail já esteja cadastrado para não perder o tempo valioso de fechar a compra! Se você entrar poucos minutos antes das vendas começarem, você pode não garantir os melhores lugares pela grande demanda.

Verifique sua conexão de internet! Diversos usuários têm revelado que estar do lado da fonte de internet ajudou a conseguir um lugar bom nas filas.

É importante lembrar que os lugares disponibilizados nas filas da T4F são aleatórios e possuem pouco a ver com o seu horário de entrada, então não se assuste se você entrou horas antes e não está dentre os primeiros lugares!

Tenha mais de um dispositivo aberto! Não abra muitas guias no mesmo celular pois muitos compradores têm comentado que isso tende a te colocar no final da fila.Por isso, chame seus familiares e amigos para ajudarem a fazer essa compra tão valiosa!

Todas as suas informações pessoais (CPF, RG e número do cartão) devem estar do seu lado! O tempo que a Tickets 4 Fun disponibiliza para fechar a compra é muito curto, então não perde tempo procurando dados importantes.

Não saia do site assim que aparecer que os ingressos esgotaram! Há algumas compras que não são concluídas ou são inclusive canceladas, então recarregue a sua página e talvez você tenha sorte de conseguir ingressos.

E por fim, tenha mais de um setor em mente. Apesar de toda essa preparação, a demanda é altíssima, então pense em planos alternativos!

Vendas presenciais

A Tickets 4 Fun irá disponibilizar vendas presenciais nos locais dos shows, mas elas são tão demandadas quanto a virtual, com filas quilométricas e fãs dormindo na frente dos estádios durante dias. Porém, se você aguenta o desafio, temos algumas dicas também:

Chegue com antecedência! Já tem bastante gente dormindo na fila, desde fãs até revendedores, então se você quer garantir um bom lugar na fila é melhor correr.

Leve todos os seus documentos necessários para a compra, ninguém quer chegar lá e perceber que não está com tudo.

Vai com alguém para te acompanhar, por segurança e entretenimento! As últimas vendas registraram casos de violência, então é sempre bom ir acompanhado, além de você poder aproveitar para montar as famosas pulseirinhas da amizade que são trocadas entre os fãs no show.

“The Eras Tour” no Brasil: o que esperar?

A The Eras Tour chega ao Brasil em novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A cantora virá com sua performance de três horas que reúne uma coletânea dos melhores hits, desde seu primeiro álbum até o mais recente, lançado no ano passado.

Além disso, a equipe de Swift irá trazer a cantora Sabrina Carpenter como convidada especial para realizar todos os shows de abertura na América Latina. A artista de abertura vem encantando as redes sociais desde o lançamento de seu último álbum e-mails i can’t send.

Serviço – The Eras Tour | Rio de Janeiro

Ingressos: Time for Fun

Datas do show: 18 de novembro e 19 de novembro (extra)

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: A partir de R$ 240 até R$ 950

Bilheteria Oficial: Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul, das 10h às 18h, enquanto durarem os estoques. As vendas também serão realizadas no site oficial do evento.

Serviço – The Eras Tour | São Paulo

Realização: Time for Fun

Data do show: 24 de novembro (extra), 25 de novembro e 26 de novembro

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: A partir de R$ 190 até R$ 1.050

Bilheteria Oficial: Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca – São Paulo/SP – Bilheteria do portão B, das 10h às 18h, enquanto durarem os estoques. As vendas também serão realizadas no site oficial do evento.