Claudia Indica: agenda cultural de São Paulo entre 21 e 27/10

Evanescence, banda de rock liderada pela cantora Amy Lee, prepara uma apresentação explosiva no Allianz Parque. Além disso, a 47ª Mostra de Cinema em São Paulo tem início nos próximos dias, trazendo filmes aguardados como Maestro, de Bradley Cooper, em sua programação. No teatro, o musical sobre Elis Regina encanta o público com uma atmosfera nostálgica e extremamente apaixonante.

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural de São Paulo com o melhor da arte na cidade nos próximos dias:

Teatro

Uma Noite na Broadway (até 8/11)

Com uma narrativa que bebe da fonte de grandes obras como Funny Girl, Uma Noite na Broadway conta a história de dois atores em busca do sucesso absoluto na Broadway. O elenco traz Marília Toledo e Emílio Boechat sob a direção de Fernanda Chamma.

Valores : a partir de R$ 25,00

: a partir de R$ 25,00 Endereço : Teatro Santander – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek

: Teatro Santander – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek Horário: 25/10 às 20h, 01/11 às 20h, 8/11 às 19h

Elis, A Musical (até 5/11)

Em edição especial comemorativa de 10 anos, o espetáculo Elis, A Musical, que explora a trajetória e principais momentos da carreira de Elis Regina, retorna ao Teatro Sérgio Cardoso. Laila Garin (Deserto Particular) dá vida à icônica artista brasileira, enquanto Nelson Motta e Patrícia Andrade desenvolvem o texto, com direção de Dennis Carvalho.

Valores : a partir de R$ 25,00

: a partir de R$ 25,00 Endereço : Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153

: Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153 Horário: Quinta, Sexta e Sábado às 20h30, Sábado e Domingo às 16h00

Cinema

47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (de 20/10 a 2/11)

Um dos eventos cinematográficos mais queridos pelos cinéfilos, a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, chega a sua 47ª edição, com destaques como Maestro — protagonizado e dirigido por Bradley Cooper —, sobre o maestro e compositor Leonard Bernstein, e Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro deste ano, dirigido por Justine Triet.

Tanto os pacotes de ingresso quanto as entradas individuais já estão à venda pelo site ou app da Velox. No caso da compra individual, a aquisição deve ser feita quatro dias antes da exibição.

Para conferir a programação completa, horários de cada sessão e valores, acesse o site oficial da 47ª Mostra.

Música

Evanescence no Allianz Parque (21/10)

A banda liderada por Amy Lee, dona de hits que marcaram os anos 2000 como Call Me When You’re Sober, My Immortal e Going Under, realiza uma apresentação explosiva no Allianz Parque neste sábado (21).

Valores : a partir de R$ 175,00

: a partir de R$ 175,00 Endereço : Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705

: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 Horário: a partir das 21h

Jorge Ben Jor – Para Animar a Festa (21/10)

Enquanto a banda Evanescence incendeia o estádio do Palmeiras, Jorge Ben Jor realiza uma apresentação animadora no Espaço Unimed, apresentando alguns dos maiores sucessos de sua extensa carreira.

Valores : a partir de R$ 120,00

: a partir de R$ 120,00 Endereço : Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda Horário: 20h (Abertura)

Exposições

Suplementos (até 20/12)

Com 15 telas e uma escultura colaborativa (e interativa), a exposição Suplementos, da artista Nina Pandolfo, marca a sua primeira colaboração com a Zipper Galeria, no Jardim América.

Nina é famosa por suas cores vibrantes, acopladas à personagens lúdicos, que trazem uma atmosfera onírica aos seus trabalhos. Especialmente em Suplementos, a artista aborda assuntos urgentes como conexão humana, legado cultural e resiliência.

Entrada gratuita

Endereço : R. Estados Unidos, 1494 – Jardim América

: R. Estados Unidos, 1494 – Jardim América Horário: segunda à sexta-feira (10 às 19h) e sábado (11h às 17h)

