CLAUDIA Indica: agenda cultural de São Paulo de 07 a 13/10

Mostras de cinema que celebram algumas das obras nacionais mais cultuadas da sétima arte, a chegada de The Weeknd ao Brasil e uma ‘Oficina de Games Afro-diaspóricos’ instalada no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo: o que não faltam são opções culturais e divertidas para curtir nos próximos dias!

A seguir, você confere o ‘Claudia Indica’, agenda cultural com o melhor da arte na capital paulista:

Cinema

II Mostra SAC: Espetáculo Polêmica Cultura (8/10)

A II Mostra SAC: Espetáculo Polêmica Cultura celebra tanto o apreço pela sétima arte quanto a histórica e bem-sucedida parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), exibindo filmes que marcaram as programações das salas de cinema da SAC em inúmeras décadas. Entre os títulos escolhidos, estão “Brasa Adormecida”, “Barravento” e “Os Fuzis”.

Entrada gratuita

Endereço : Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana Confira a programação completa no site da Cinemateca

Mostra na 35ª Bienal de São Paulo (7 a 22/10)

A 35ª Bienal de São Paulo preparou uma mostra cinematográfica especial para os cinéfilos de plantão, com longas dirigidos por Sarah Maldoror e Kidlat Tahimik. Confira todos os filmes que serão exibidos em outubro durante o evento:

7/10 às 16h30 – Sarah Maldoror – Ana Mercedes Hoyos, 2009 (12’51”) e Monangambé, 1969

8/10 às 16h30 – Sarah Maldoror – Ana Mercedes Hoyos, 2009 (12’51”) e Monangambé, 1969 (15’57”)

20/10 às 16h30 – Kidlat Tahimik – Perfumed Nightmare, 1977

21/10 às 16h30 – Kidlat Tahimik – Memories of Overdevelopment, 2021 (35′) e Turumba, 1981

22/10 às 16h30 – Kidlat Tahimik – Who invented the Yoyo? Who invented the Moon Buggy?, 1979

Entrada gratuita

Endereço : Pavilhão Ciccillo Matarazzo Parque Ibirapuera – Portão 3

: Pavilhão Ciccillo Matarazzo Parque Ibirapuera – Portão 3 Horário: Sextas, sábado e domingos, a partir das 16h30

Música

The Weeknd: After Hours – The Dawn (10/10)

The Weeknd desembarca no Brasil para promover os seus dois últimos discos, “After Hours” e “The Dawn”. A apresentação, altamente aguardada, conta com uma gigante infraestrutura, proporcionando pirotecnias e uma experiência visual de tirar o fôlego.

Ingressos esgotados

Endereço : Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705

: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 Horário: a partir das 20h30

Teatro

O Pai (7 e 8/10)

Fulvio Stefanini vive André, um idoso de 80 anos, rabugento, mas extremamente divertido. Com sua mente começando a falhar, sua filha vive um dilema: cuidar de seu pai, ou interná-lo em um asilo e ir curtir a vida com seu novo namorado.

Preço : a partir de R$40,00

: a partir de R$40,00 Endereço : Rua Frei Caneca, 569 – Shopping Frei Caneca, 7° andar, Bela Vista

: Rua Frei Caneca, 569 – Shopping Frei Caneca, 7° andar, Bela Vista Horário: Sábado e domingo, às 17h

Exposição

Fantástico – O Show da Vida (até 5/11)

A exposição aborda os 50 anos de história do programa, explorando momentos icônicos e revelando inúmeros segredos e curiosidades por trás das câmeras. Além disso, a instalação possibilita que os visitantes explorem a jornada de todos os apresentadores que passaram pela produção, como Glória Maria e Tadeu Schmidt.

Preço : a partir de R$ 60,00

: a partir de R$ 60,00 Endereço : Solar Fábio Prado (antigo Museu da Casa Brasileira) – Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano

: Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano Horário: De terça-feira à domingo das 10h às 20h

Oficina de Games Afro-diaspóricos (7/10)

Em homenagem ao mês das Crianças, o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo preparou uma oficina de Games Afro-diaspóricos que pretende convidar jovens de todas as idades a expandir o seu conhecimento acerca do universo dos videogames.

Realizada em parceria Dyxel e a Dogmel, empresas desenvolvedoras de games inovadores, a oficina trará uma coleção de jogos que falam sobre arte, inclusão e a origem africana da humanidade, temas ainda poucos citados neste segmento.

Alguns exemplos do que os visitantes poderão vivenciar nesta Oficina incluem ‘Ayê’ (RPG inspirado no Jogo da Vida), ‘Dan’: (Guerreire do Arco-íris, jogo digital que conta a jornada de autoconhecimento de uma criança agênero (e ‘Mancala’ (uma gama de games africanos que datam como os primeiros jogos do mundo). Imperdível, né?

Entrada gratuita

Endereço : Teatro Ruth de Souza – Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

: Teatro Ruth de Souza – Museu Afro Brasil Emanoel Araujo Horário: 11hrs