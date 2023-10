Festival do Rio 2023: 11 destaques da programação

Atualizado em 5 out 2023, 16h32 - Publicado em 6 out 2023, 07h54

Por Raíssa Basílio Atualizado em 5 out 2023, 16h32 - Publicado em 6 out 2023, 07h54

Nesta sexta-feira (5), começa o Festival do Rio, um dos mais importantes do Brasil. A mostra de cinema conta com filmes que passaram pelo circuito internacional, com vencedores do Festival de Cannes, seleção do Festival de Berlim e de Sundance Film Festival. A programação tem Priscilla, novo filme de Sophia Coppola, A Flor do Buriti, longa brasileiro vencedor de prêmio em Cannes neste ano, e produções indie que estão no hype, como Vidas Passadas e All of Us Strangers. Além de produções novas, há também exibição de clássicos nacionais, como Cabra Marcado Para Morrer, de Eduardo Coutinho.

11 destaques na programação do Festival do Rio

Priscilla

Quando a adolescente Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny) encontra Elvis Presley (Jacob Elordi) em uma festa, o icônico astro do rock revela-se alguém completamente surpreendente em momentos íntimos: uma paixão eletrizante, um confidente na solidão e um melhor amigo vulnerável. Sob a perspectiva de Priscilla, Sofia Coppola nos apresenta um olhar profundo sobre o lado menos conhecido de um grande ícone americano durante o seu longo e tumultuado relacionamento, desde os dias em uma base militar alemã até a realização do seu sonho em Graceland. É um retrato minucioso e apaixonante de amor, fantasia e fama.

A Flor do Buriti

Em 1940, duas crianças da comunidade indígena Krahô encontram um boi perigosamente próximo de sua aldeia, na escuridão da floresta. Este evento se tornaria o prenúncio de um violento massacre, perpetrado pelos fazendeiros locais. Durante a ditadura militar, em 1969, o Estado brasileiro pressionou muitos dos sobreviventes a se integrarem a uma unidade militar. Atualmente, confrontados com ameaças antigas e novas, os Krahô continuam a caminhar sobre sua terra, marcada pelo sangue, reinventando diariamente as inúmeras formas de resistência. Este documentário recebeu o Prêmio de Melhor Equipe na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes em 2023.

Pobres Criaturas

A extraordinária jornada de transformação de Bella Baxter (Emma Stone) é o foco desta história, na qual uma jovem é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco convencional cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sob a tutela de Baxter, Bella está ansiosa para aprender e está determinada a explorar mais profundamente o mundo ao seu redor. Com o desejo de ampliar seus horizontes, ela foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado perspicaz e sarcástico, embarcando em uma aventura que a levará por diversos continentes. Bella, desprovida dos preconceitos de sua época, abraça com firmeza sua missão de lutar pela igualdade e pela liberdade. Pobres Criaturas é do diretor grego Yorgos Lanthimos e foi agraciado com o o Leão de Ouro no Festival de Veneza este ano.

Vidas Passadas

Nora e Hae Sung, amigos de infância com uma conexão profunda, são separados quando a família de Nora deixa a Coreia do Sul. Duas décadas depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana que desafia suas concepções de destino, amor e as escolhas que fizeram em suas vidas. Este ano, o romance contemporâneo foi selecionado para o Festival de Berlim e exibido no Festival de Sundance.

Monster

Quando um filho começa a agir de forma estranha, sua mãe fica preocupada e começa a investigar. Ela descobre que um professor está envolvido e decide confrontar a escola em busca de esclarecimentos. À medida que a narrativa se desenvolve, a partir das perspectivas da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a se revelar. Este filme é o mais recente trabalho de Hirokazu Kore-eda, premiadíssimo diretor, produtor, roteirista e montador japonês. Em 2018, ele levou a Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes por Assunto de Família, . Com Monster, ele conquistou os prêmios de Melhor Roteiro e Queer Palm na edição deste ano do festival francês.

Segredos de um Escândalo

Novo filme de Todd Haynes, considerado pioneiro do “New Queer Cinema” (um de seus trabalhos é o ótimo Carol, com Cate Blanchett). Em Segredos de um Escândalo, a atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) está imersa em pesquisas para o seu próximo papel no cinema, que retrata a vida de Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore). Vinte anos antes, Gracie esteve envolvida em um escandaloso romance que a levou à prisão. Seu marido na época, Joe (Charles Melton), tinha apenas 13 anos, enquanto Gracie contava com 36. Este filme foi selecionado para a mostra oficial do Festival de Cannes em 2023.

Godard Cinema

Jean-Luc Godard foi uma figura icônica do cinema, uma verdadeira encarnação da sua essência. Com uma filmografia de mais de 140 filmes, ele permanece uma personalidade pública misteriosa. Sua jornada artística é caracterizada pela inovação constante, sempre em busca da renovação. Ele enxerga o ato criativo como uma forma necessária de crítica e desconstrução. O artista se reinventa continuamente, às vezes até destruindo a própria obra. Godard Cinema é um retrato de alguém profundamente imerso e, por vezes, até transcendendo sua própria arte.

Black Rio! Black Power!

O documentário Black Rio! Black Power! explora a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e na luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil durante as décadas de 1970 e 1980. O filme destaca como esse movimento impactou a música, a política e o ativismo negro durante o período de redemocratização. Além disso, ele demonstra como o Black Rio influenciou gêneros musicais como hip-hop e funk, e como suas mensagens de orgulho negro e valorização estética continuam a ser transmitidas pelas gerações mais jovens até hoje, cinco décadas após o surgimento desse movimento.

All of Us Strangers

Em uma noite solitária em seu prédio quase vazio em Londres, Adam (Andrew Scott) tem um encontro casual que muda sua vida com seu enigmático vizinho, Harry (Paul Mescal). Conforme um relacionamento se desenvolve entre eles, Adam é confrontado por memórias perturbadoras do passado e se vê irresistivelmente atraído de volta à cidade tranquila onde cresceu. Lá, ele descobre que seus pais (Claire Foy e Jamie Bell) ainda habitam a casa de sua infância, exatamente como estavam no dia de suas mortes, há 30 anos. All of Us Strangers já rodou diversos festivais e está sendo bem elogiado pela crítica.

Noites Alienígenas

Noites Alienígenas revela uma versão da Amazônia que é urbana, onde as tradições ancestrais dos povos originários persistem em meio ao mundo contemporâneo, que muitas vezes parece ignorar a importância da floresta. Com elementos narrativos fantásticos, o filme conta a história de três indivíduos que vivem na periferia de Rio Branco. Eles são afetados pelo conflito entre facções criminosas e pela crescente violência urbana que, nos últimos dez anos, resultou em um aumento alarmante do número de homicídios de crianças e jovens no estado do Acre.

Cabra Marcado Para Morrer

Em 1962, João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, foi assassinado por ordem de latifundiários. Em 1964, Eduardo Coutinho iniciou a produção de um filme sobre a vida de João Pedro, usando os próprios camponeses para recriar os eventos que levaram ao crime. No entanto, as filmagens foram interrompidas devido ao golpe militar. 17 anos depois, em 1981, Coutinho retomou o projeto em busca de Elizabeth Teixeira, viúva de João, e dos outros envolvidos na produção inicialmente abandonada. Cabra Marcado Para Morrer recebeu o Prêmio FIPRESCI no Festival de Berlim de 1985.

O Festival do Rio vai até o dia 15 de outubro de 2023, e você encontra mais informações sobre as sessões e ingressos no site da mostra.