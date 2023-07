‘Claudia Indica’: agenda cultural de São Paulo entre 30/7 e 05/8

Sessão de Fantasia, clássico da Disney, acompanhada de banda ao vivo, orquestra à luz de velas dedicada ao Linkin Park e a maior exposição panorâmica da artista argentina Marta Minujín realizada em território nacional. Não é exagero afirmar que os próximos dias possuem eventos de tirar o fôlego. A seguir, listamos os mais imperdíveis no ‘Claudia Indica’, agenda cultural para curtir em São Paulo:

Cinema

Belas Sonoriza – Fantasia (30/7)

No último domingo do mês, o “Belas Sonoriza” promete emocionar tanto os fãs de cinema quanto de música. Isso porque Fantasia, clássico de 1940 da Disney, ganhará nova vida com uma apresentação ao vivo da banda Mr. Legacy (@bandamrlegacy), que tocará durante a exibição do longa.

O mais empolgante? A trilha sonora foi totalmente repaginada, incluindo agora hinos do rock como “Eleanor Rigby” (The Beatles), “Roadhouse Blues” (The Doors), “Mr. Crowley” (Ozzy Osbourne) e “Immigrant Song” (Led Zeppelin). Os últimos ingressos estão disponíveis no Velox Tickets.

Endereço : Petra Belas Artes – Rua da Consolação 2423

: Petra Belas Artes – Rua da Consolação 2423 Horário : 1ª sessão (14h) e 2ª sessão (17h)

: 1ª sessão (14h) e 2ª sessão (17h) Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Clássicos no Marquise (até 02/08)

Até a próxima quarta-feira (2), o Cine Marquise exibe Psicose, o maior clássico da carreira de Alfred Hitchcock. Na história, uma mulher rouba o banco em que trabalha e encontra abrigo em um bizarro hotel de estrada. Lá, ela conhece o peculiar proprietário, Norman Bates, que transforma uma simples estadia em um verdadeiro pesadelo.

Endereço : Cine Marquise – Avenida Paulista, 2073

: Cine Marquise – Avenida Paulista, 2073 Horário : todos os dias, às 18h15

: todos os dias, às 18h15 Ingressos: R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia-entrada)

Teatro

A Inquilina (até 06/08)

A Inquilina é a história de duas mulheres — interpretadas por Luisa Thiré e Carolyna Aguiar — que, a partir de um encontro, se espelham. Ambas são extremamente diferentes em seus modos de viver, porém, têm em comum a solidão nas dores e prazeres de estarem em uma fase sem demanda de filhos ou de um casamento.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que o aclamado espetáculo da americana Jen Silverman é encenado no Brasil, com tradução de Diego Teza e direção de Fernando Philbert.

Endereço : Sesc Bom Retiro– Alameda Nothmann, 185

: Sesc Bom Retiro– Alameda Nothmann, 185 Horário : Quinta a sábado às 20h. Domingo às 18h

: Quinta a sábado às 20h. Domingo às 18h Ingressos: R$ 15 (Credencial Plena), R$ 25 (Meia) e R$ 50 (Inteira)

Música

Candlelight: Tributo a Linkin Park (04/08)

Em um cenário aconchegante, repleto de velas, uma orquestra toca os maiores sucessos de Linkin Park, como “Numb”, “Faint” e “In The End”. Ao todo, serão 13 canções repaginadas, que farão o público redescobrir o catálogo de uma das principais bandas de rock dos anos 2000.

Endereço : Teatro Unibes, Rua Oscar Freire, 2500

: Teatro Unibes, Rua Oscar Freire, 2500 Horário : 19h

: 19h Ingressos: R$ 50

Exposições

Frans Post: o primeiro olhar – Uma imersão na paisagem do Brasil holandês (até 24/09)

Inaugurada na última sexta-feira, a exposição “Frans Post: o primeiro olhar”, exibirá de forma imersiva a maior coleção do mundo de quadros de Frans Post, que pertence ao acervo do Instituto Ricardo Brennand.

Um dos pontos altos da experiência é o exemplar físico e original do livro Barleus (1647), que conta a história do Brasil sob o governo de Maurício de Nassau e contém diversas gravuras feitas por Post, considerado o primeiro pintor da paisagem brasileira e primeiro paisagista das Américas.

Endereço : Farol Santander – . João Brícola, 24 – Centro Histórico

: Farol Santander – . João Brícola, 24 – Centro Histórico Horário : de terça a domingo das 9h às 20h

: de terça a domingo das 9h às 20h Ingressos: R$ 35 (com direito à meia-entrada)

Rádio: emoção no ar – imagens de uma história que você ouviu (até 20/08)

Com aparelhos de rádio de diversas épocas e um acervo com transmissões icônicas, a exposição exalta o centenário do rádio no país com a ajuda de músicas, fotos e vídeos históricos.

Endereço : Solar Fábio Prado – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705

: Solar Fábio Prado – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705 Horário : Terça a domingo, das 10h às 18h.

: Terça a domingo, das 10h às 18h. Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada, gratuito às sextas-feiras.

Marta Minujín: Ao Vivo (até janeiro de 2024)

Com estreia neste sábado (29), a exposição “Marta Minujín: Ao Vivo”, organizada pela Pinacoteca de São Paulo em parceria com o Shopping Iguatemi, apresenta a maior exposição panorâmica da artista argentina Marta Minujín, com obras políticas e interativas surpreendentes.

A instalação ocupa sete salas do primeiro andar da Pinacoteca Luz, tendo como tema principal a contribuição da artista para uma vanguarda que pensa a América Latina em termos micro e macro políticos. Ana Maria Maia é a responsável pela curadoria.

Endereço : Pinacoteca Luz – Praça da Luz, 2

: Pinacoteca Luz – Praça da Luz, 2 Horário : De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

: De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h) Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), gratuito aos sábados