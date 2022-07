CLAUDIA e editora Fósforo promovem sessão de “O Acontecimento”

Na próxima terça-feira, 12/07, a revista CLAUDIA, a editora Fósforo, o Reserva Cultural e a Livraria no Reserva promovem, em parceria, uma sessão especial de O Acontecimento, inspirado no livro homônimo ao filme, escrito por Annie Ernaux. Após a exibição do longa (100 min.), teremos uma mesa de bate-papo sobre as temáticas que orbitam a obra com Stela Barboza (gestora e psicóloga na operação Milhas pela Vida das Mulheres), Maria Carolina Casati (professora e escritora, idealizadora do @encruzilinhas) e Carolina Jabor (diretora, produtora e roteirista). Tudo mediado pela nossa editora-chefe, Paula Jacob, que também é professora e jornalista especializada em cinema e literatura pelo viés da psicanálise.

O filme, que esteve no Brasil pelo Festival Varilux de Cinema Francês, agora, tem sessões estendidas em salas selecionadas de São Paulo. Aproveitando o lançamento do livro no começo deste ano (e seu sucesso nas redes sociais), o evento busca aproximar os leitores do filme delicado e sensível da diretora francesa Audrey Diwan. Tanto nas páginas, quanto na tela, somos surpreendidos por uma força feminina que fala, a partir de uma perspectiva pessoal, sobre o duro processo de aborto em uma França dos anos 1963.

Conhecida por sua escrita envolvente e vulnerável, Annie Ernaux também encantou os brasileiros com os seus outros dois livros, O Lugar (uma análise – e autoanálise – sobre a relação paterna e seus desdobramentos que começa após o falecimento do seu pai) e Os Anos (autobiografia ousada e original no seu formato e proposta).

Realização: Editora Fósforo, Revista CLAUDIA, Reserva Cultural e Livraria no Reserva

Local: Exibição e bate-papo na Sala 1 do Reserva Cultural

Quando: terça-feira, 12/07, às 20h

Endereço: Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01311-000

Ingressos: ingresso.com