Cena de nudez explícita em série da Netflix gera polêmica nas redes

Uma cena explícita de excitação masculina no novo seriado da Netflix, Um Homem por Inteiro, gerou polêmica nas redes sociais. No episódio final, o ator Tom Pelphrey usa uma prótese peniana que imita a ereção masculina para surpreender a personagem de Jeff Daniels, protagonista do seriado.

Na cena, o personagem de Pelphrey toma uma pílula de viagra e deixa cair seu lençol, exibindo a prótese ereta sem qualquer tipo de censura. A sequência surpreendeu os internautas, com reações que circulam entre os elogios pela coragem e outros que foram pegos desprevenidos e acreditam que a cena beirou ao desnecessário.

A série, que estreou no começo deste mês, configura entre as 10 mais vistas da plataforma. Desde a repercussão do caso, o ator ainda não se pronunciou a respeito da cena.

Críticas à nudez em produções da Netflix

O seriado apresenta logo no início um alerta sobre “conteúdo sexual, linguagem imprópria e nudez”, sendo classificado para maiores de 16 anos. Porém, uma das principais críticas à sequência do último episódio é que veio sem avisos prévios específico. Sua exibição levantou debates entre os britânicos a respeito da regulamentação dos serviços de streaming, com a exposição das crianças como principal preocupação.

O jornal britânico The Daily Mail destacou opiniões de políticos conservadores que mostraram indignação diante da sequência e apontam que “acredita ser a primeira vez que um drama popular na TV britânica quebra o tabu de exibir um pênis ereto”. O parlamentar Alexander Stafford, do partido conservador, por exemplo, desaprovou a cena exibida pelo serviço de streaming e afirmou ser um “lixo pornográfico” e pediu para que o Ofcom – órgão fiscalizador do governo britânico – supervise o ocorrido.

Um Homem por Inteiro

A minissérie, adaptação do livro homônimo de Tom Wolfe, Um Homem por Inteiro, é protagonizada por Jeff Daniels, e acompanha um magnata do setor imobiliário de Atlanta, nos EUA, que enfrenta uma falência repentina e precisa preservar o seu império daqueles que tentam tirar proveito. Além de Daniels, o elenco ainda conta com nomes como Diane Lane, Tom Pelphrey, Aml Ameen, Chanté Adams, Jon Michael Hill, Sarah Jones, William Jackson Harper e Lucy Liu.

Disponível na: Netflix

