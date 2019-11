Catherine Deneuve é internada após sofrer um derrame em set de filmagens

A atriz Catherine Deneuve, ícone do cinema francês, foi internada de emergência após sofrer um derrame. A família confirmou que ela está em um hospital em Paris e que foi levada às pressas quando se sentiu mal durante as filmagens de De Son Vivant, da diretora Emmanuelle Bercot. Segundo a agência de notícias AFP, não foi detectada nenhuma sequela motora devido ao derrame, mas a atriz de 76 anos segue em observação. Deneuve teria começado a se sentir mal na noite de terça-feira (5), e como acordou ainda sem melhorar foi levada para o hospital.



A atriz fez sucesso internacional no final dos anos 60, quando estrelou o clássico A Bela da Tarde e se transformou em uma das mulheres mais admiradas na França e no exterior também. Ela tem uma filha com o ator Marcelo Mastroianni. No ano passado ela deu declarações criticando o movimento do #Youtoo, mas em seguida pediu desculpas às vítimas de assédio sexual. A notícia da internação foi revelada pelo jornal Le Parisien, que reporta que o estado da atriz é grave. Após as gravações de De Son Vivant, ela iria começar a trabalhar em Fête de Famille, no qual trabalharia novamente com Emmanuelle Bercot. Apesar da fama e dos fãs, Deneuve rejeita o título de ícone de cinema e da moda. “Não sou mesmo. Os jornalistas repetem isso porque também sou associada ao [Yves] Saint Laurent, o que me dá uma imagem mais sofisticada, mas francamente não, como atriz ou como pessoa não sou assim. É apenas uma imagem”, disse ela no Festival de Veneza desse ano.

