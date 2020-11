Assista ao trailer da 2ª temporada de “Bom dia, Verônica”, da Netflix

Quem assistiu Bom dia, Verônica provavelmente mergulhou nos episódios de uma vez só. O enredo intrigante e duro de violência contra mulher, protagonizado pela escrivã da delegacia de Homicídios de São Paulo, Verônica, terá uma continuidade. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (10) pela Netflix.

Na primeira temporada, Verônica, Tainá Müller, se dedica a resolver dois casos, sendo que o primeiro tratava-se de um psicopata, interpretado por Sacha Bali, que agia com golpes virtuais. Já o segundo envolvia o serial killer, feito por Eduardo Moscovis, e a sua esposa, vivida por Camila Morgado, que ele mantia aprisionada.

Assumindo uma nova identidade, como Janete Cruz, com cabelos mais curtos e loiros, a personagem na continuação vai encarar “um vilão ainda mais cruel do que Brandão”, prometeu Raphael Montes, autor do livro homônimo, criador e roteirista da série. O suspense também colocará não só a vida de Verônica em risco, como também de seus familiares. “É emocionante ver o público abraçar uma série de suspense que dá voz a temas tão importantes e atuais. Como criador da série, eu espero que a história de Verônica chegue a mais e mais pessoas”, disse o roteirista.

A atriz Tainá Müller comentou sobre as expectativas com a nova temporada. “Minha felicidade é imensa de saber que a nossa série tocou as pessoas, que gerou tantos debates e que o pessoal pede para ver a continuação da trajetória de Verônica. Não vejo a hora de já entrar de cabeça e coração, com todo o meu ser, nessa segunda temporada. Avante, Verônica!”.

A data de estreia da 2ª temporada ainda não foi divulgada, mas assista, abaixo, ao trailer para saber o que esperar da continuação da série.

