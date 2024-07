“Betty A Feia”: saiba tudo sobre a continuação

Os fãs da novela colombiana “Betty, A Feia” (“Yo soy Betty, la fea”) – sucesso no começo dos anos 2000 que ganhou adaptações em diversos países – podem acompanhar como está a vida das personagens 20 anos depois na série “Betty, A Feia – A História Continua”, que estreou nesta sexta-feira (19) para 240 países no Prime Video.

Os protagonistas Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, que viveram Betty e Armando, retornam aos papéis, assim como boa parte do elenco original.

A história da continuação de “Betty, a feia”

Uma morte na Ecomoda, empresa da família, força Betty (Ana María Orozco) a se reconectar com seus antigos colegas de trabalho e com Armando (Jorge Enrique Abello), com quem ainda é casada, mas vive separada.

Ela também reencontra a filha, Mila (Juanita Molina), que está estudando moda em Nova York e tem o desejo de trabalhar na oficina de Hugo (Julián Arango).

Ao longo de 10 episódios, Betty tenta lidar com a crise dos negócios e da vida pessoal, reconstruindo seu relacionamento com a filha enquanto toma decisões que afetam sua carreira.

De volta à vida de solteira, ela retorna ao antigo visual, que está no imaginário do público até hoje.

Do elenco original permanecem Hugo (Julián Arango), Marcela (Natalia Ramírez) , Patrícia (Lorna Cepeda), Freddy (Julio Cesar Herrera), Bertha (Luces Velásquez) , Sandra (Marcela Posada), Nicolás (Mario Duarte), Mário (Ricardo Vélez), Saúl (Alberto León Jaramillo) e Aura (Estefania Gómez).

Além de Juanita Molina, que vive Mila, há outras personagens novas, como os advogados Esteban (Rodrigo Candamil) e Maria José (Zharick León), além do manipulador Inácio (Sebastián Osorio).

Felicidade com o retorno

Os atores comentam como é retornar aos papéis após tanto tempo, no material divulgado pelo Prime Video.

“Na primeira vez, eu adorei a Betty, tive uma conexão instantânea, era muito forte para mim. Lutei para conseguir a personagem e adorei a história. Tem sido muito legal que esta não seja uma adaptação da época, mas que seja ‘Betty, A Feia’ 20 anos depois. Então, nós temos um fio condutor e também algo a que nos agarrar”, explica Ana María Orozco,

“Armando é um personagem difícil porque tem um pé na comédia e outro no drama, e não pode ir para um lado ou para o outro. Agora ele tem um pezinho na maturidade e outro na imaturidade”, comenta Jorge Enrique Abello, confessando que não esperava tanto sucesso na primeira versão.

“Eu e a Ana Maria não assistimos muito à ‘Betty’ porque estávamos sempre gravando. Todo mundo lembra dos diálogos, das cenas, fala com a gente e não nos lembramos de muita coisa. Não sabemos o que realmente aconteceu para tanto sucesso, sabemos que eles (espectadores) gostaram muito. Foi inevitável dizer sim, porque há milhões de pessoas no mundo que querem sorrir novamente conosco”, diz o ator.

Juanita conta um pouco sobre o perfil da filha de Betty e Armando. “Mila, sem dúvida, herdou a falta de jeito de sua mãe. Ela é uma mulher que, como Betty, é inteligente e boa em seu trabalho. Quanto ao pai, herdou o gênio (risos). Ela tem momentos em que se deixa dominar pela raiva e age impulsivamente. E também tem uma natureza paqueradora, como o Armando”, adianta.

“O grande desafio foi transformar ‘Betty, A Feia’ em uma série, concentrar muitas histórias em apenas dez capítulos e para uma única temporada. E acho que foi um sucesso”, vibra o diretor Maurício Cruz.

Sucesso original também disponível

Quem não viu a novela original ou deseja rever antes de dar o play em “Betty A Feia: A História Continua” encontra os 335 capítulos de “Betty, A Feia” no Prime Video.

A trama aparece no Guinness World Records, o livro dos Recordes, como a novela mais bem sucedida na história, indo ao ar em 180 países, dublada em 15 línguas e adaptada em 28 territórios, como Índia, África do Sul, Estados Unidos e Brasil (produzida em 2009 pela Record como “A Feia Mais Bela”).

Assista ao trailer de “Betty A Feia – a História Continua”

