BAFTA 2023 acontece amanhã (19); confira onde assistir e horários

E a temporada de premiações continua a todo vapor! Neste domingo (19), a 76ª edição do BAFTA — considerado como o ‘Oscar britânico’ — acontece diretamente do Royal Festival Hall, em Londres. Desta vez, quem comanda a cerimônia é o renomado ator Richard E. Grant. A seguir, você confere onde assistir, horários e indicados:

Onde assistir o BAFTA 2023?

Infelizmente, o evento principal não contará com transmissão oficial no Brasil. Todavia, caso você esteja no Reino Unido, o evento poderá ser conferido na BBC One. Em território estadunidense, a premiação é exibida pela BritBox.

Horários

O tapete vermelho está marcado para começar às 16h, com transmissão oficial pelas redes sociais do BAFTA, como Youtube, Instagram, TikTok e Facebook. Já a entrega de troféus será iniciada às 18h (horário de Brasília).

Os indicados ao BAFTA 2023

Melhor Filme

“Nada de Novo no Front”

“Os Banshees de Inisherin”

“Elvis”

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

“TÁR”

Melhor Direção

Edward Berger, por “Nada de Novo no Front”

Martin Mcdonagh, por “Os Banshees de Inisherin”

Park Chan-Wook, por “Decisão de Partir”

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Todd Field, por “Tár”

Gina Prince-Bythewood, “A Mulher Rei”

Melhor Atriz

Cate Blanchett – “Tár”

Viola Davis – “A mulher rei”

Danielle Deadwyler – “Till – A Busca por Justiça”

Ana De Armas – “Blonde”

Emma Thompson “Boa Sorte, Leo Grande”

Michelle Yeoh – “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Melhor Ator

Austin Butler – “Elvis”

Colin Farrell – “Os Banshees de Inisherin”

Brendan Fraser – “A Baleia”

Daryl Mccormack – “Boa Sorte, Leo Grande”

Paul Mescal – “Aftersun”

Bill Nighy – “Living”

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett – “Pantera Negra: Wakanda Forever”

Hong Chau – “A Baleia”

Kerry Condon – “Os Banshees de Inisherin”

Dolly De Leon – “O triângulo da tristeza”

Jamie Lee Curtis – “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Carey Mulligan – “Ela disse”

Melhor Ator Coadjuvante

Brendan Gleesonthe – “Os Banshees de Inisherin”

Barry Keoghan – “Os Banshees de Inisherin”

Ke Huy Quan – “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Eddie Redmayne – “O Enfermeiro da Noite”

Albrecht Schuch – “Nada de Novo no Front”

Micheal Ward – “Império da Luz”

Melhor roteiro original

“Os Banshees de Inisherin” (Martin Mcdonagh)

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

“Os Fabelmans” (Tony Kushner, Steven Spielberg)

“TÁR” (Todd Field)

“Triângulo da Tristeza” (Ruben Östlund)

Melhor Roteiro Adaptado

“Nada de Novo no Front”(Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell)

“Living” (Kazuo Ishiguro)

“The Quiet Girl” (Colm Bairéad)

“Ela Disse” (Rebecca Lenkiewicz)

“A Baleia” (Samuel D. Hunter)

Melhor filme britânico

“Aftersun”

“Os Banshees de Inisherin”

“Brian And Charles”

“Império da Luz”

“Boa Sorte, Leo Grande”

“Living”

“Matilda: O Musical”

“Veja Como Eles Correm”

“As nadadoras”

“O milagre”

Melhor estreia de um roteirista, diretor ou produtor britânico

Charlotte Wells, por “Aftersun”

Georgia Oakley, Hélène Sifre, por “Blue Jean”

Marie Lidén, por “Electric Malady”

Leo Grande Katy Brand, por “Boa Sorte, Leo Grande”

Maia Kenworthy, por “Rebellion”

Melhor filme de língua não inglesa

“Nada de Novo no Front”

“Argentina, 1985”

“Corsage”

“Decisão de Partir”

“The Quiet Girl”

Melhor Documentário

“All That Breathes”

“All The Beauty And The Bloodshed”

“Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft”

“Moonage Daydream”

“Navalny”

Melhor Animação

“Pinóquio”

“Marcel The Shell With Shoes On”

“Gato de Botas 2: O Último Pedido”

“Red: Crescer é uma Fera”

Melhor trilha sonora

“Nada de Novo no Front” – (Volker Bertelmann)

“Babilônia” – (Justin Hurwitz)

“Os Banshees de Inisherin” – (Carter Burwell)

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” – (Son Lux)

“Pinóquio” (Alexandre Desplat)

Melhor elenco

“Aftersun”

“Nada de Novo no Front”

“Elvis”

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

“Triângulo da tristeza”

Melhor Fotografia

“Nada de Novo no Front”

“The Batman”

“Elvis”

“Império da Luz”

“Top Gun: Maverick”

Melhor Edição

“Nada de Novo no Front”

“Os Banshees de Inisherin”

“Elvis”

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

“Top Gun: Maverick”

Melhor design de produção

“Nada de Novo no Front”

“Babilônia”

“The Batman”

“Elvis”

“Pinóquio”

Melhor figurino

“Nada de Novo no Front”

“Amsterdam”

“Babilônia”

“Elvis”

“Sra. Harris Vai a Paris”

Melhor cabelo e maquiagem

“Nada de Novo no Front”

“The Batman”

“Elvis”

“Matilda: O musical”

“A Baleia”

Melhor Som

“Nada de Novo no Front”

“Avatar: O caminho da água”

“Elvis”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

Melhores efeitos especiais

“Nada de Novo no Front”

“Avatar: O caminho da água”

“The Batman Russell”

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

“Top Gun: Maverick”

Melhor curta britânico em animação

“O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo”

“Middle Watch”

“Your Mountain Is Waiting”

Melhor curta britânico

“The Ballad Of Olive Morris”

“Bazigaga”

“Bus Girl”

“A Drifting Up”

“An Irish Goodbye”

Estrela em Ascensão

Aimee Lou Wood

Daryl Mccormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim