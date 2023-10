Dia das Crianças em São Paulo: o que fazer no feriado

Atualizado em 9 out 2023, 18h59 - Publicado em 11 out 2023, 08h40

Por Adriana Marruffo Atualizado em 9 out 2023, 18h59 - Publicado em 11 out 2023, 08h40

O tão merecido feriado chegou, e junto com ele a oportunidade de comemorar os nossos pequenos neste Dia das Crianças! E para quem não viajou, é possível recorrer a atividades com toda a família, afinal, ainda queremos criar memórias inesquecíveis, não é mesmo? E o que não faltam em São Paulo são boas atrações para todas as idades. Aqui, você encontra bons passeios para aproveitar na cidade.

Roda Rico

Que tal se divertir e ainda ver um dos cartões postais da cidade de São Paulo? A Roda Rico – a maior roda-gigante da América Latina – é uma ótima aposta para as famílias, que também podem aproveitar para passar o dia no Parque Villa Lobos, que fica ao lado. A atração tem 91 metros de altura, totalizando 42 cabines com visão 360º da cidade, onde os seus usuários podem desfrutar de um momento inesquecível, com Wi-Fi e ar condicionado.

O passeio na Roda Rico possui uma duração média de 25 até 30 minutos, e não é necessário ficar preocupado com a adrenalina, pois o passeio é feito de forma lenta e tranquila! E, o melhor de tudo, o passeio é pet friendly, podendo receber os seus animais domésticos de pequeno e médio porte – e eles não pagam ingresso!

Você pode optar pelo ingresso tradicional, no qual você divide a cabine com outros passageiros, ou uma cabine privativa para você e seu grupo, além de escolher entre algumas opções de comidas e bebidas.

Quando: Segunda e terça das 12h00 até as 20h00; Quarta a domingo, das 09h00 até as 20h00.

Onde: Av. Queiroz Filho, 1365, São Paulo – SP

A partir de: R$29,50 na Sympla

Classificação: Livre

Looney Tunes ACME Factory

Os pequenos – e os adultos – amam a turminha dos Looney Tunes, e eles têm a atividade perfeita para passar o Dia das Crianças em São Paulo! Para celebrar o aniversário de 100 anos da Warner Bros, a Looney Tunes Acme Factory chega ao Shopping União Osasco com atividades que estimulam as crianças, tem desde uma gaiola de pássaro com uma cama elástica, até cenários coloridos e instagramáveis para fazer aquela foto que vai ficar guardada no seu coração.

As crianças também poderão praticar arremesso e separação de embalagens, fazer teste de equipamentos, colorir e empilhar “caixas de explosivos”. E o melhor de tudo? É completamente gratuito e sem necessidade de se inscrever, bassta comparecer! Para completar o dia, você pode dar uma voltinha no shopping e aproveitar uma sessão de Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso. Uma programação completa para você e seus pequenos!

Continua após a publicidade

Quando: 6 de setembro e 16 de outubro das 14h00 até as 20h00

Onde: Shopping União Osasco, Piso Autonomistas (próximo ao Cinemark)

A partir de: Gratuito

Classificação: 4 a 12 anos

A Bela e a Fera, o Musical

Quem disse que teatro é só para adultos? A Bela e a Fera, o Musical traz uma releitura da clássica animação da Disney, mas com seus próprios elementos de originalidade e magia. Além disso, a encenação brasileira conta com alguns truques perfeitos para surpreender a criançada, como levitação, efeitos especiais e, claro, figurinos impecáveis e dignos da Broadway. A Bela e a Fera, o Musical tem no elenco Paula Canterini, Marcio Yácoff, Marcio Lousada, Luana Martins, Diego Velloso, Italo Rodrigues, e Fernanda Perfeito.

Quando: Até 15/10 – Sábado e Domingo, 15h00, e Domingo, 11hrs

Onde: Teatro Liberdade – R. São Joaquim, 129, São Paulo

A partir de: R$25,00 na Sympla

Classificação: Livre

PopHaus

Continua após a publicidade

Sua família é cheia de energia e ama momentos de adrenalina? Então vamos no PopHaus, o maior parque de brinquedos infláveis do Brasil e um dos maiores da América Latina. A atração conta com duas unidades na cidade de São Paulo, a PopHaus Santo Amaro e a PopHaus Tatuapé, com infláveis neon, circuitos de obstáculos, basquete, mega slide, guerra de cotonetes, queda livre e jump balls. Além disso, você pode aproveitar para visitar o Arcade Haus, um centro de entretenimento, raciocínio e destreza com uma imensidade de jogos.

Durante o feriado do Dia das Crianças, a PopHaus conta com uma programação especial nas duas unidades com shows de mágica, personagens infantis, esculturas de balão e diversas gincanas com direito a muitos prêmios. Vamos pular?

Quando: Quarta a sexta, das 13h00 às 19h00; Sábados, das 10h00 às 20h00 e Domingos das 10h00 às 18h00 e feriados das 10h00 às 20h00

Onde: Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 288 – Várzea de Baixo, São Paulo – SP, 04730-000 (Santo Amaro); Rua Euclides Pacheco, 483 – Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP, 03321-000 (Tatuapé)

A partir de: R$69,90 no site

Classificação: Livre

Animália Park

Também tem opção para quem tem pequenos que amam animais e algumas atrações cheias de adrenalina! Estamos falando do Animália Park, que inaugurou no início do mês de julho em Cotia, São Paulo. O parque conta com uma área de quase 350 mil m², sendo um dos maiores parques de diversão do Brasil, com atrações para todas as faixas etárias. Além, claro, de estar em um local de conservação e preservação ambiental, com espécies de fauna e flora em risco de extinção que não poderiam viver em um ambiente selvagem.

O Animália Park é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália, com 24 atrações para a família, um indoor com mais 17 atrações e outra área ao ar livre com 7 outras atrações. Os visitantes podem se divertir em quatro montanhas-russas, sendo uma inédita no Brasil, um tobogã, splash, carrossel, barco viking e teleférico.

Quando: Quinta a domingo, das 09h00 até as 19h30

Continua após a publicidade

Onde: Estrada do Furquim, 1490 – Chácara Santa Maria – Cotia SP

A partir de: R$100,00

Classificação: Livre

Casa Warner

Que tal um evento interativo que celebre nossos personagens favoritos da Warner Bros? A Casa Warner chega para os visitantes mergulharem no universo dos filmes e séries icônicas do estúdio, oferecendo uma exposição imersiva dentro dos Looney Tunes, Scooby-Doo, Harry Potter, O Senhor dos Anéis e Matrix – um pouco para cada membro da família, não é mesmo? E também temos diversão para os fãs de filmes de horror, como IT, e para os amantes de super-heróis, com estátuas e uniformes dos integrantes da Liga da Justiça.

Quando: De 01/09 até 29/10, de terça à quinta com sessões de hora em hora (10h00 até as 21h00), e sexta, sábados, domingos e feriados com sessões a cada 15 minutos (das 10h00 até as 21h00)

Onde: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600

A partir de: R$50,00 na Ticketmaster

Classificação: Livre

Parque da Mônica

Nada melhor do que comemorar a criançada com a turminha favorita do Brasil, não é mesmo? Você pode aproveitar para visitar o Parque da Mônica. Por lá, vocês podem aproveitar montanhas-russas, um passeio cheio de adrenalina em troncos de árvore – que promete te deixar encharcado – além de atrações especiais dos personagens que a gente adora, como Magali, Cascão, Cebolinha e a Mônica, com aventuras no fundo do mar ou, inclusive, no espaço.

Continua após a publicidade

Aproveite também para comer um dos famosos picolés de melancia da Magali! Para quem ainda tem crianças pequenas ou bebês, o parque conta com um Espaço Família, que tem fraldário especial das Fraldas da Turma da Mônica Baby, além de lencinhos para você trocar o seu pequeno de forma confortável e privativa. E, claro, não acaba por aí, pois o Parque da Mônica também conta com um Espaço Inclusivo para crianças autistas que necessitem de um tempo para relaxar.

Até o dia 29 de outubro o Parque da Mônica está com a promoção Combo Família, no qual a compra de 4 ingressos sai por R$99 por pessoa, totalizando R$396, válido para adulto ou criança.

Quando: Fixo

Onde: Parque da Mônica – Avenida das Nações Unidas, 22540, Vila Almeida – São Paulo

A partir de: Para compras on-line, valor promocional de R$ 99,00

Classificação: Livre

Hello Park Multimídia

Mais um parque de diversões para garantir o seu entretenimento no Dia das Crianças! O Hello Park Multimídia é o primeiro parque tecnológico e interativo do Brasil, contando com 20 atrações sob o conceito de jogos com projeções avançadas. Assim, as atrações tecnológicas estimulam a criatividade e o desenvolvimento, garantindo um dia de muito aprendizado.

Já imaginou se sentir dentro de um videogame? É exatamente isso que o Hello Park garante!

Quando: Fixo

Onde: Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, SP

Continua após a publicidade

A partir de: R$39, 00 no site

Classificação: Livre

Disney: Magia e Sinfonia

No Disney: Magia e Sinfonia você encontra a magia da Disney na música sinfônica! Nesta experiência, você pode aproveitar um concerto musical que reúne as suas músicas favoritas – e as dos seus pequenos – de franquias como a Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Quando: de 06 até 15 de outubro – sexta-feira, com sessão às 19h00, e sábado e domingo, com sessões 11h00, 15h00 e 19h00

Onde: Teatro Bradesco

A partir de: R$25,00 no site

Classificação: Livre

E aí, como você vai comemorar o seu pequeno?