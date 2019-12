Amazon procura pessoas fora dos “padrões” para “Senhor dos Anéis”

Com estreia prevista para 2021 no Amazon Prime Video, a produção da série de “Senhor dos Anéis” segue a todo vapor. Após o estúdio já confirmar em novembro a realização de uma segunda temporada da adaptação, chegou a hora de recrutar o elenco. Até o momento, os únicos nomes já dados como certo são os de Will Poulter, Joseph Mawle e Markella Kavenagh.

Alguns anúncios para a seleção dos figurantes, contudo, chamaram a atenção. Para interpretar os orcs, criaturas de aparência monstruosa, duas agências da Nova Zelândia anunciaram estar a procura de pessoas com “poucos dentes” e “narizes maravilhosos”, entre outras coisas. Outro anúncio era ainda mais específico, buscando “pessoas peludas ou muito peludas de todas as idades e etnias”, ruivas, com muitas sardas ou rugas e de aparência andrógina.

Idealmente, parte do elenco deve ser composta por pessoas com menos de 1,60 m de altura. Para alguns personagens, o requisito é ser malabarista ou motociclista, que aparentem ser “maldosos”, cabeludos e com “uma cara feia”. Segundo o site português New in Town, Todos que forem aprovados nos testes para interpretar orcs, hobbits e outras criaturas do universo de J. R. R. Tolkien receberão diariamente, um cachê de 117 euros (cerca de R$ 800), além de almoço.

A série

A adaptação da trilogia será filmada na Nova Zelândia e se passará em um período anterior ao exibido em “A Sociedade do Anel”, possivelmente o momento em que os anéis do poder foram forjados, incluindo o Um Anel de Sauron.

Apenas para conseguir o licenciamento da obra, A Amazon precisou desembolsar 250 milhões de dólares e deve gastar mais 1 bilhão ao longo da produção. A série está prevista para ter cinco temporadas, cada uma com uma média de 10 episódios de uma hora de duração.

