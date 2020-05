Prepare-se para curtir uma semana com muita programação cultural e artística diretamente do seu sofá. De 18 a 24 de maio acontece a 18ª Semana Nacional de Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O evento, que acontecerá de forma virtual em diferentes instituições pelo Brasil, faz parte da celebração do Dia Internacional de Museus, comemorado na próxima segunda (18).

Nas palavras do Internacional Council of Museums (ICOM), idealizador da data, o objetivo da comemoração é chamar atenção para a importância que essas instituições têm por serem “meio de intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas e de desenvolvimento de entendimento mútuo, cooperação e paz entre os povos”.

Anualmente, os museus do mundo todo se organizam na data para realizar atividades e eventos a partir de um tema comum, proposto pela ICOM. Neste ano, a proposta é “Museus para Igualdade: Diversidade e Inclusão”. Em vista disso, o Ibram lançou o desafio aos museus brasileiros de apresentar obras de seus acervos que tragam representatividade e disseminem conhecimentos e soluções, “apoiando o desenvolvimento e as ações dos demais, de modo a diminuir a desigualdade no tratamento e perspectivas oferecidas aos seus públicos”, conforme nota divulgada pelo instituto.

Diferentes museus ao redor do Brasil participarão da semana com eventos virtuais. Confira a programação de alguns deles.

Instituto Moreira Salles (IMS)

A área de Educação do Instituto Moreira Salles (IMS) programou um debate online sobre corpos dissidentes no dia 20 de maio, às 19h. A conversa contará com a jornalista Jéssica Balbino e com o assistente social Gabriel Sá. Eles vão discutir conceitos e os processos de exclusão que ainda permeiam o espaço público quando se trata do corpo, abordando também as potências de resistência e os embates pela construção de novas narrativas e visibilidades. O evento será transmitindo ao vivo pelo Facebook do IMS e pela página do IMS Poços.

Além do debate, no dia 22, o IMS apresentará um vídeo em libras com a artista visual Anne Magalhães, que, inspirada pela interpretação da música Carinhoso, de Pixinguinha, feita pela cantora Isaura Garcia, relacionará o aspecto sensorial da composição à poética da linguagem de sinais. O vídeo estará disponível no site do instituto, no canal do YouTube e no Instagram da área de educação do IMS (@imseduca).

Museu Índia Vanuíre

O Museu Índia Vanuíre, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari, está com várias atividades virtuais para o mês de maio, entre elas, apresentações para a Semana Nacional de Museus.

Entre os dias 18 e 20 de maio, o museu apresentará seus recursos de acessibilidade através de depoimentos de participantes dos projetos socioculturais Aguçando as Memórias e O Olhar é o Sentir pelas Mãos, que acontecem mensalmente na instituição. Além disso, povos indígenas locais farão apresentações sobre a importância do Museu para a cultura de seu povo.

Toda a programação integra a campanha #CulturaEmCasa do Governo do Estado. Mais informações sobre a agenda no site ou pelas redes sociais @museuindiavanuire.

Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo

A Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis, promoverá várias atividades virtuais a Semana.

Começando no dia 20 de maio, a partir das 16h30, com a Casa das Rosas. No dia 21, das 16h30 às 17 horas, é a vez do núcleo educativo da Casa Mário de Andrade apresentar “Educação formal e educação não formal”, veiculada pela página do museu no Facebook.

Na sexta-feira (22), a Casa Guilherme de Almeida realizará a livr “Guilherme de Almeida e os modernismos”, às 16h30 pela página do Facebook. Já no sábado (23), a Casa Mário de Andrade trará a palestra “Produção de conteúdos culturais na era digital”, a partir das 16h30. A inscrição fica aberta até 22 de maio ou até o preenchimento das vagas pelo site da Poiesis.

No dia 22, às 15 horas, a Casa das Rosas exibirá o “Expresso Poesia: stand-up poético”. Durante 30 minutos o convidado apresenta poemas autorais e de escritores que influenciaram a sua produção literária. A apresentação será pela página do Facebook do local.

As inscrições e lembretes devem ser ativados pelo +Cultura, site da Poiesis. Para participar das lives pelas redes sociais não é preciso se inscrever.

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

A Semana Nacional de Museus no Mato Grosso do Sul será organizada e coordenada pelo Sistema Estadual de Museus de MS, que é ligado à Fundação de Cultura de MS e agrega os diversos museus instalados no estado.

Para a ocasião, participarão vários museus e instituições públicas do Mato Grosso do Sul, como Arquivo Público Estadual de MS, Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu de Arte Contemporânea (MARCO), Museu de Arqueologia (MuArq/UFMS), Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB/UCDB), Museu José Antônio Pereira, Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial (SubRacial/MS), Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena (SPPPI/MS), Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT (SubLGBT/MS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Fertel.

Toda a programação será transmitida nas redes sociais da Fundação. Confira a agenda completa, os convidados e onde cada uma das lives serão transmitidas aqui.

Museu do Homem do Nordeste e Engenho Massangana

Em Pernambuco, o Museu do Homem do Nordeste (Muhne) e o Engenho Massangana, vinculados à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), realizarão programação gratuita e virtual entre 18 e 24 de maio, nos turnos da manhã (8h às 12h) e da tarde (14h às 17h).

As atividades serão transmitidas no canal do YouTube e nas redes sociais da Fundaj. Confira a programação completa abaixo.

Museu Amazônico:

O Museu Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), também conta com uma programação virtual para a Semana Nacional do Museu. As atividades serão transmitidas ao vivo no Instagram (@museuamazonico). Confira a programação completa abaixo.

A programação completa com todos os museus participantes e todas as atividades estará disponível em breve no site do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

