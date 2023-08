97° Festa da Achiropita começa neste sábado (5) em São Paulo

De 5 de agosto a 3 de setembro, São Paulo recebe a 97ª edição da Festa de Santa Achiropita, evento tradicional da comunidade italiana que atrai mais de 200 mil pessoas para o bairro do Bixiga. O evento acontece sempre aos sábados e domingos e a entrada é gratuita.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora Achiropita, a festa é realizada anualmente desde 1926, o que faz dela uma das mais antigas e queridas festas tradicionais de São Paulo. Ela também é a maior festa italiana do Brasil, com mais de 950 voluntários em sua realização anual.

Cultura e Gastronomia no Bexiga

Durante a festa, os visitantes podem desfrutar de uma grande variedade de pratos típicos da culinária italiana, como macarronada, polenta, frango, fogazza, antepastos, além de doces como cannoli e outros quitutes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festa da Achiropita (@festadaachiropitaoficial)

A Festa da Achiropita conta ainda com diversas atrações culturais, como apresentações de danças folclóricas italianas, shows musicais, exposições de arte e artesanato, jogos e atividades, entre outras atividades que garantem diversão para toda a família.

Continua após a publicidade

Para as crianças, a festa apresenta atrações como o pula-pula, pescaria, tiro ao alvo e muito mais. Ao lado da Igreja – montada especialmente no mês de agosto – está a Cantina Madonna Achiropita em ambiente fechado, que oferece show ao vivo com a banda Felice Itália com os Três Tenores Brasileiros, além de um mesão de antepastos e a “pasta della Mamma”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festa da Achiropita (@festadaachiropitaoficial)

Solidariedade

Além da gastronomia e das festividades, o objetivo do evento é arrecadar fundos para a manutenção da igreja e para ajudar projetos sociais desenvolvidos pela paróquia.

Os fundos do evento são direcionados à continuidade dos projetos mantidos pela comunidade: O Espaço Social d’Achiropita – NCA – Núcleo Dom Orione no cuidado com os homens e mulheres em situação de rua, a Casa São José, o NCI – Núcleo de Convivência do Idoso – atende a faixa acima dos 60 anos, a Casa de Acolhida Rainha da Paz, na recuperação dos ex-dependentes químicos, a Creche Mãe Achiropita que atende desde o bercário até as crianças de 05 anos, o CCA – CEDO – Centro Educacional Dom Orione – que atende a crianças, adolescentes e jovens dos 06 anos aos 14 anos e 11 meses de idade, e o MOVA – Movimento de alfabetização de Jovens e Adultos e a Casa Dom Orione com o Jurídico. São mais de mil pessoas atendidas todos os dias.

Serviço

97ª Festa da Achiropita

Data: 05 de agosto a 03 de setembro

Horário: sábados, das 18h às 00h e domingos, das 17h30 às 22h30

Local: Rua Dr. Luís Barreto, Rua São Vicente e Rua 13 de Maio – Bixiga – Centro – São Paulo

Os convites para festa na Cantina Madonna Achiropita estão à venda e serão exclusivamente pelo site do evento.