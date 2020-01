8 dicas para comprar ingressos da turnê de ‘Sandy & Junior’ online

Sandy & Junior estão de volta com a turnê “Nossa História”, que comemora os 30 anos da dupla. Os shows acontecem em dez capitais brasileiras e os ingressos disponibilizados na pré-venda de quarta-feira (20) esgotaram rapidamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasilia.

Mas, ao contrário do que muitos fãs pensavam, ainda dá tempo de adquirir as entradas, pois apenas uma parte delas foi disponibilizada na pré-venda. Agora, na sexta-feira (22) uma nova leva de ingressos estará disponível.

Mesmo assim, sabemos que eles serão concorridos, pelo menos nas cidades citadas acima. Na pré-venda o site da Ingresso Rápido organizou um esquema de “fila virtual” e os números impressionaram – por mais que apenas clientes do cartão de crédito Elo estivessem aptos a comprar.

Pensando nisso, a gente reuniu algumas dicas que podem ajudar você a garantir o seu ingresso com mais facilidade. Confira:

1. Veja quais são as cidades mais concorridas

Se você não mora em nenhuma das capitais onde os shows vão acontecer, isso significa que irá viajar até outra cidade para ver Sandy & Junior, certo? Com base na pré-venda dá para saber quais são as cidades mais concorridas, então seria bom fugir delas.

Para a surpresa de ninguém, São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as mais procuradas, seguidas por Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Nessas cidades os ingressos da pré-venda já estavam esgotados na manhã de quarta-feira. Os de Recife e Fortaleza ainda estavam à venda na noite do mesmo dia, mas também acabaram esgotando depois disso.

Por volta das 17h30 da quinta-feira ainda havia ingressos disponíveis para os shows de Salvador e Belém, então talvez seja interessante você cogitar ir a essas cidades. A boa notícia é que você terá a oportunidade de passear por dois lugares incríveis!

Para o show de Manaus as vendas só acontecem em abril, por isso a capital do Amazonas não foi citada acima.

2. Atenção ao horário em que os ingressos começam a ser vendidos

As vendas tem início um minutos após a meia-noite, de quinta para sexta-feira. Esteja a postos!

3. Cadastre-se no site com antecedência

Acesse a página da Ingresso Rápido antes do horário em que começam as vendas. Assim você já deixa o seu cadastro prontinho e não perde tempo com isso.

4. Tenha seu cartão de crédito à mão

Cadastro feito? Não esqueça de deixar o cartão de crédito ao lado do computador antes de começar ~a saga~ pelos ingressos. Mais agilidade e menos desespero.

5. Organize-se com outras pessoas

Vai com amigos/primos/pais/namorado(a) ao show? Vale a pena organizar uma pequena força-tarefa para a compra dos ingressos.

Primeiramente, passe essas dicas para eles. Na hora da compra todo mundo deve acessar o site e é importante que vocês estejam se comunicando em tempo real – de maneira organizada, lógico. A primeira pessoa que conseguir acesso à página compra os ingressos de todo mundo e depois vocês se acertam nas despesas.

É muito importante que todos os envolvidos estejam cientes do tipo de ingresso que cada um irá adquirir, de acordo com o setor e com a possibilidade de meia entrada.

6. Dê uma força para a rapidez do seu computador

Feche todas as abas possíveis do computador e interrompa os downloads que estiverem acontecendo nele. Também seria interessante limpar o cache do navegador. Dessa forma a máquina fica mais rápida e há menos chances de ela travar durante a compra.

7. Salve as URLs a cada etapa do processo de compra

Quando você faz compras online cada etapa acontece em uma página diferente e salvar a URL de cada uma é algo que pode evitar dores de cabeça.

Abra o bloco de notas do computador e faça Ctrl+C/Ctrl+V de todas as URLs. Assim, se alguma das páginas fechar ou travar, você vai conseguir acessá-la novamente.

8. Fique de olho no Twitter

Uma multidão estará tentando comprar ingressos ao mesmo tempo e é bem comum que problemas aconteçam com o site das vendas. Se você estiver enfrentando problemas para acessar a página vale a pena abrir o Twitter para ver se mais gente está passando por essa situação.

Caso a mesma reclamação esteja sendo feita por um monte de gente, talvez seja melhor esperar um tempo para acessar o site. Sendo assim, volte a tentar uma hora depois.