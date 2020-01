44 filmes e séries estreiam na Netflix em fevereiro de 2020

Está provado: um dos objetivos da Netflix é fazer ninguém sair da frente da TV mesmo. Como se não bastassem as milhares de produções já existentes na plataforma de streaming, para fevereiro de 2020, eles prepararam 44 novas estreias (e esse nem é o número definitivo, já que é comum eles não entregarem o nome de todos os títulos que serão lançados no mês).

Entre os destaques para os amantes de séries, vale ficar de olho em “Spectros”, produção brasileira sobre um grupo de jovens lidando com forças sobrenaturais em um tradicional bairro de São Paulo. Outras boas opções, a 2ª temporada de “Narcos: Mexico”, a primeira parte do ano final de “Telefonistas”, e o début de “I Am Not Okay With This”, atração criada pelas mesmas mentes envolvidas no hit “The End of the Fucking World”.

Na ala cinematográfica, os destaques são “Para todos os garotos: P.S. ainda amo você”, “Letra e Música”, “Como Perder um Homem em 7 Dias”, e o premiadíssimo “La La Land: Cantando Estações”. “Entre Realidades”, longa original da plataforma e um dos selecionados no importante Festival de Sundance, também pode fazer a cabeça das amantes de tramas de suspense.

Abaixo, CLAUDIA separou todas as estreias com as sinopses oficiais. Bom divertimento (e boa sorte tentando sair da frente do televisor)!

Séries

“Locke & Key”: Temporada 1 (7/2/2020)

Após a morte do pai, três irmãos se mudam para uma antiga mansão repleta de chaves mágicas. História baseada nos quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodríguez.

“Narcos: México”: – Temporada 2 (13/2/2020)

Félix precisa lidar com os EUA e as consequências de seus atos contra o DEA, ao mesmo tempo em que enfrenta oposição dentro do próprio grupo.

“As Telefonistas”: Temporada Final – Parte 1 (14/2/2020)

Com a ajuda de amigos próximos, Lidia volta à Espanha para tentar encontrar a filha enquanto o país enfrenta as consequências de uma guerra civil.

“Spectros”: Temporada 1 (20/2/2020)

No bairro da Liberdade, em São Paulo, um grupo de adolescentes se vê em meio a uma disputa envolvendo forças sobrenaturais e espíritos japoneses.

“Altered Carbon”: Temporada 2 (27/2/2020)

Quando um trabalho leva Takeshi Kovacs de volta ao Mundo de Harlan em uma nova capa, ele encontra o planeta em guerra e seu grande amor em apuros.

“Aceleradas”: Temporada 1 (28/2/2020)

Na Cidade do México, três jovens mimadas conhecem uma mulher perigosa que as conduz em uma arriscada viagem de amadurecimento e aprendizado.

“Restaurants on the Edge” (28/2/2020)

Três especialistas em comida e design viajam pelo mundo transformando restaurantes decadentes em lugares dignos das paisagens maravilhosas em que se encontram.

“F1: Dirigir para Viver”: – Temporada 2 (28/2/2020)

Em cada temporada implacável de F1, pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções nas pistas e fora delas.

“Better Call Saul”: Temporada 5 (24/2/2020)

A série derivada de “Breaking Bad” conta a história da transformação do advogado Jimmy McGill no sem escrúpulos Saul Goodman.

“I Am Not Okay With This”: Temporada 1 (26/2/2020)

Que adolescente não enfrenta problemas na escola, na família ou de identidade? Mas o pior é que ela também precisa encarar seus novos superpoderes!

“Gentefied”: Temporada 1 (21/2/2020)

Três primos de origem latina tentam superar suas diferenças para manter vivo o negócio da família em um bairro de Los Angeles.

“Casamento às Cegas: Temporada 1 (13/2/2020)

A conexão emocional pode levar à atração física? Nesta série, solteiros tentam encontrar um par e se apaixonar antes de se verem cara a cara.

“Van Helsing”: Temporada 4 (8/2/2020)

Vanessa adota uma nova filosofia. Segredos são revelados. Sam segue com sua intenção maligna de ressuscitar o Senhor das Trevas.

“A Cabana e Seus Segredos” (20/2/2020)

Este documentário intimista acompanha o autor William Paul Young em uma jornada pelo universo que deu origem ao fenômeno mundial “A Cabana”.

“Vikings”: Temporada 6 (6/2/2020)

Na temporada final, Bjorn é o novo rei de Kattegat, Ivar se refugia na Rússia e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

Filmes

“Para todos os garotos: P.S. ainda amo você” (12/2/2020)

Agora é oficial: Lara Jean e Peter são um casal. Eles só não esperavam que um outro destinatário das cartas de amor de Lara resolvesse entrar em cena.

“Entre Realidades” (7/2/2020)

Apaixonada por séries policiais sobrenaturais e cavalos, uma jovem vê sua vida tomar um rumo inesperado quando seus sonhos passam a colocar em dúvida a realidade.

“Por Lugares Incríveis” (28/2/2020)

Neste filme baseado no best-seller, dois adolescentes em transformação lidam juntos com suas feridas emocionais. Com Elle Fanning e Justice Smith.

“A Trincheira Infinita” (28/2/2020)

Com medo de retaliações, um espião da Guerra Civil Espanhola se esconde durante 33 anos. Baseado em fatos reais. Com Antonio de la Torre e Belén Cuesta.

“La La Land: Cantando Estações” (1/2/2020)

Em Los Angeles, um casal de artistas enfrenta um difícil dilema quando seus projetos pessoais colocam em risco o romance entre eles. Com Emma Stone e Ryan Gosling, o filme venceu seis Oscar.

“Como Perder um Homem em 10 Dias” (1/2/2020)

Um publicitário aposta com colegas que pode fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Mas aposta na garota errada, pois ela também tem seus próprios planos.

“Flashdance” (1/2/2020)

Neste clássico dos anos 1980, Alex é uma operária que trabalha à noite como dançarina em uma boate e corre atrás do sonho de se tornar bailarina profissional.

“Feira das Vaidades” (14/2/2020)

Tentando conquistar um lugar na alta sociedade de Londres dos anos 1820, a humilde Becky Sharp decide usar toda sua inteligência, charme e poder de sedução. Com Reese Witherspoon.

“Mãos talentosas: A história de Ben Carson” (1/2/2020)

Cuba Gooding Jr. vive um neurocirurgião pediátrico que supera grandes obstáculos para estudar medicina e salvar vidas no Hospital Johns Hopkins.

“Soldado Anônimo” (14/2/2020)

Em vez de combates, este filme de guerra retrata os longos e solitários dias dos soldados e o senso de humor que desenvolvem para lidar com situações insuportáveis. Com Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx e direção de Sam Mendes.

“Superman: O Retorno” (1/2/2020)

Ao retornar a Metrópolis, o Super-Homem descobre que Lois Lane está comprometida com outro homem e que Lex Luthor tem um novo plano para dominar o mundo.

“Truque de Mestre” (1/2/2020)

Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e entregar o dinheiro para o público enquanto despista agentes do FBI. Com Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Isla Fisher.

“Fala Comigo” (15/2/2020)

Um adolescente entediado liga para as pacientes de sua mãe psiquiatra em busca de emoção, mas acaba se envolvendo de verdade com uma delas. Com Denise Fraga.

“O Estranho Noivo de Maya” (1/2/2020)

Para afirmar sua independência em relação às expectativas rígidas de seu pai, uma mulher obstinada contrata um homem de Los Angeles para fingir ser seu noivo na África.

“Letra e Música” (1/2/2020)

Quando um decadente astro pop tem a chance de retomar sua carreira, uma jovem com um talento inato para as palavras pode ser exatamente a ajuda de que precisava.

“Jovens, loucos e rebeldes” (14/2/2020)

Dirigido por Richard Linklater, este clássico dos anos 90 acompanha o último dia de aula de um grupo de adolescentes em uma escola do Texas em 1976.

Documentários e Especiais

“Prescrição Fatal: Minissérie” (5/2/2020)

Após a morte trágica de seu filho, um farmacêutico chega às últimas consequências para denunciar a corrupção que sustenta o vício em opioides nos EUA.

“CAMINO A ROMA” (11/2/2020)

O documentário mostra os bastidores da produção de “Roma”, filme de Alfonso Cuarón vencedor do Oscar. Entre os entrevistados está o próprio diretor.

“Bebês em Foco”: Parte 1 (21/2/2020)

Esta série documental explora a ciência inovadora que revela como as crianças descobrem a vida durante seu primeiro ano.

“Quem Matou Malcolm X?”: Temporada 1 (7/2/2020)

Décadas após o assassinato do líder afro-americano Malcolm X, um ativista embarca na difícil missão de descobrir a verdade.

“The Chef Show”: Volume 3 (19/2/2020)

Acompanhe Jon Favreau e Roy Choi em novas viagens cheias de comidas deliciosas e conversa boa com chefs famosos.

“Miau Sucesso” (5/2/2020)

O documentário explora como nossos amigos felinos se tornaram ícones online, dos primeiros memes em texto até o surgimento dos gatos influenciadores.

Crianças

“#TeamKaylie”: Parte 3 (3/2/2020)

Após um problema com a justiça, a jovem Kaylie é obrigada a trocar a vida de celebridade por serviços comunitários em um acampamento.

“Shaun o Carneiro – O Filme – A Fazenda contra-ataca” (14/2/2020)

Nesta nova aventura dos criadores de “Wallace & Gromit”, Shaun e o rebanho ajudam uma adorável alienígena após sua nave cair na Terra.

“Universo Ashley Garcia: Parte 1” (17/2/2020)

Uma garota que sabe tudo sobre foguetes e robôs atravessa os EUA para trabalhar na NASA e morar com o tio, um divertido ex-jogador de futebol americano.

“Os Smurfs e a Vila Perdida” (15/2/2020)

Smurfette e seus amigos Gênio, Desastrado e Robusto se aventuram na Floresta Proibida para tentar salvar uma misteriosa vila do terrível Gargamel.

“Caçadores de Bugs”: Temporada 1 (21/2/2020)

Dois jovens trabalham em uma loja de games para ninguém descobrir sua verdadeira ocupação: caçar monstros que saíram dos jogos para o mundo real.

“Pokémon: Mewtwo Contra-ataca” — Evolução (27/2/2020)

Neste remake em computação gráfica de “Pokémon: O Filme,” o lendário Pokémon Mewtwo busca vingança contra todos que tentaram explorar seus poderes.

“Meu Malvado Favorito 3” (10/2/2020)

Gru perdeu o emprego por não prender um astro infantil que se tornou um supervilão. Agora, ele acaba de descobrir que tem um irmão gêmeo!