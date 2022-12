4 passeios encantadores para curtir o Natal em São Paulo

A paixão pelo Natal não tem idade. Entre adultos e crianças, as decorações encantam e afloram emoções. Para quem quer aproveitar os últimos dias do ano para curtir São Paulo e ainda se encantar com o espírito natalino, listamos abaixo quatro passeios imperdíveis. Confira!

De Mariah Carey aos clássicos natalinos centenários, o sexteto de cordas da Monte Cristo Coral & Orquestra, chamado Candlelight, performa em um palco repleto de velas sua encantadora apresentação de Natal. A apresentação acontece no dia 21 de dezembro, das 19h às 21h, no Teatro B32. Ingressos a partir de R$ 45.

A Avenida Paulista já foi palco de decorações de Natal impressionantes. Esse ano, na busca por resgatar a tradição, a calçada do Parque Mario Covas recebe uma árvore de 15 metros de altura. Até o dia 27 de dezembro, quem passar por ali entre 18h e 23h30, pode conferir um show de neve que acontece a cada uma hora. Passeando mais um pouco pela via, entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Pamplona, caixas gigantes de presente compõem um décor iluminado com luzes que piscam no ritmo de canções de Natal.

Como não poderia faltar, o Parque Ibirapuera brilha em 2022 com a maior árvore de Natal de São Paulo. São 55 metros de altura e o tema Uma aventura no Parque Encantado. Até 26 de dezembro, o tradicional espetáculo no lago celebra a fauna e flora e acontece às 19h30, 20h30 e 21h30. Entre as novidades deste ano estão mais de 100 árvores decoradas, um bosque com efeitos visuais mágicos, espaços temáticos inspirados na natureza, uma praça de Natal e a decoração flutuante do lago inspirada em ninfeias.

Para fechar essa lista com chave de ouro, a decoração de Natal do Shopping Pátio Higienópolis é a pedida. Com o tema do Soldadinho de Chumbo, por lá é possível passear em um trenzinho liderado por um urso polar. Ao redor da grande árvore, algumas atividades interativas divertem as crianças, como um piano gigante que é possível tocar com os pés.