12 anos sem Amy Winehouse: 3 momentos em que a cantora marcou tendências

Há exatamente 12 anos perdíamos uma das maiores cantoras do universo da música: Amy Winehouse, conhecida por ter uma voz marcante e um estilo memorável.

Uma das coisas que mais chamavam atenção em Amy era o seu olhar atento para uma moda completamente autêntica, que envolvia diversos elementos icônicos, como muitos acessórios, maquiagem marcante e, claro, o inesquecível cabelo.

Pensando nisso, separamos 3 momentos em que Amy Winehouse marcou tendências na moda durante toda sua trajetória, que envolvia muito talento e muitas polêmicas. Confira agora todos esses momentos inesquecíveis:

Primeiro BRIT Awards

Em 2004, Amy recebeu sua primeira indicação em uma das principais premiações do Reino Unido, o BRIT Awards, concorrendo pela categoria de “Melhor Ato de Música Urbana” e “Melhor Artista Feminina Britânica” pelo seu primeiro álbum de estúdio, o “Frank”.

Na ocasião, a cantora surgiu com um vestido sem alças, todo vermelho remetendo na cintura o formato de um corset. Foi nesta premiação que Amy surgiu usando as alças do seu sutiã à mostra, que anos mais tarde se tornaria uma grande tendência dos anos 2000 e uma das marcas registradas da cantora.

Os sapatos Peep Toe também era um dos queridinhos em seu guarda-roupa e sempre aparecia com um mais diferente do que o outro.

Grammy Awards 2008

A primeira participação da cantora no Grammy Awards rendeu diversos momentos inesquecíveis. Considerado por muitos como o momento mais marcante em sua carreira, Amy concorria às principais categorias da premiação com o aclamado álbum “Back to Black”, considerado pela Revista Rolling Stones um dos 100 melhores álbuns da história da música.

Naquela noite, Amy surgiu com o seu icônico penteado beehive, inspirado no atemporal criado nos anos 60, por Margareth Vinci Coiffures. Winehouse já havia declarado ser amante da moda pin up, sendo uma de suas maiores referências de moda e estilo, em que amava usar e abusar de vestidos rodados, acinturados e lenços no cabelo.

Outra coisa que chamou atenção naquela noite era sua maquiagem. O famoso delineado de gatinho estava entre umas das coisas que Amy mais gostava e não abria mão de jeito nenhum. Mais tarde, o delineado se tornou uma das tendências de maquiagem mais cobiçadas no mundo da beleza, podendo ser feito de todas as cores, formatos e espessuras.

Ida ao Tribunal

A vida pessoal de Amy era constantemente relatada nos principais tabloides e jornais da época, onde o seu abuso de substâncias como álcool, drogas e suas idas ao tribunal, foram assunto durante quase toda sua carreira.

Uma dessas idas ao tribunal, Amy surgiu com uma parte de sua franja loira, tornando disso uma de suas principais marcas registradas durante anos. Na visita, Amy aparece vestida com um conjunto de alfaiataria cinza e um clássico colar de pérola, mas sempre deixando o look com o “jeitinho Winehouse” de ser.

Segundo Karl Lagerfeld, Amy Winehouse era uma das grandes potências fashionistas da época, e não é atoa que seu legado vai para muito além da música, marcando também a moda de maneira inesquecível.