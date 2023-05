Dicas para escolher um vinho perfeito para o outono

O outono chegou e a vontade de saborear um vinho também. Diferente do que muitos pensam, o vinho não é uma bebida exclusiva dos dias frios: há ótimas opções para serem saboreadas até no verão (os rótulos brancos que o digam!).

Entretanto, a temperatura amena do outono colabora, e muito, para criar a atmosfera para tomar um vinho, permitindo tintos mais encorpados nas noites frescas e também brancos e rosés nos dias de sol mais intenso.

Relacionadas CASA CLAUDIA Plantas e flores para cultivar no outono e os cuidados certos na estação

As características de um bom vinho para o outono podem variar dependendo das preferências pessoais, mas Leonardo Khouri, wine hunter e sommelier da Wine Out, dá algumas dicas de qual rótulo pode ser mais adequado para a estação.

Tinto, rosé ou branco: qual vinho escolher para o outono?

Segundo o sommelier Leonardo Khour, o outono tem a vantagem de ser uma estação flexível, então é possível variar bem entre brancos, rosés e tintos. Sendo assim, a escolha vai depender mais da ocasião e do prato servido.

“Para dias mais quentes, para comer algo mais leve, como uma salada ou um petisco, é interessante optar por um espumante com mais intensidade, sabor e aroma; mas sem ser tão pesado”, diz o especialista, que indica o Amitié Cuvée Brut branco, espumante da região de Farroupilha (RS) feito de Chardonnay e Pinot Noir. “Ele passa seis meses em contato com a levedura, causando cremosidade, corpo e dando intensidade nos aromas de fruta branca e cítrica com um final super agradável frutado e efervescente.”

Já se a refeição incluir algum fruto do mar, como um peixe, ele sugere optar por um rosé, como o chileno Cinsault Rosé, da vinícola La Causa. “É um vinho que apresenta tom rosa claro, aromas sutis e delicados de morangos, cerejas e ervas, corpo leve, acidez alta, causando frescor no retro gosto super agradável”, indica Leonardo.

Pouco, médio ou muito corpo?

Um vinho mais encorpado e estruturado pode ser uma boa escolha para o outono. Os vinhos mais encorpados costumam ter mais taninos e sabor mais intenso, o que combina bem com pratos mais pesados e ricos, como carnes assadas e molhos com queijos.

Continua após a publicidade

“Os vinhos tintos de médio corpo são mais quentes e ideais para o tempo mais frio, comum nos dias de outono. Rótulos produzidos a partir de uvas como Merlot, Cabernet Sauvignon, Carménère e Syrah são opções na medida certa. Isso porque, ao mesmo tempo em que são mais encorpados, têm características mais suaves, contam com taninos equilibrados e geram vinhos macios”, descreve o especialista.

Segundo ele, os brancos com mais corpo também entram na lista – apesar de serem muito conhecidos como ótimas opções para o verão. Para isso, basta escolher rótulos com toques mais amadeirados.

Harmonizando vinhos com o outono

Os vinhos com sabores mais complexos e ricos podem ser ideais para o outono. Os vinhos que passaram por envelhecimento em barricas de carvalho, por exemplo, podem ter notas de especiarias, tostado e baunilha, que são características de sabores outonais.

A acidez é outra característica importante na hora de escolher, pois ajuda a equilibrar os sabores mais ricos dos pratos da estação. Os vinhos com boa acidez podem ter notas cítricas e frutadas, que combinam bem com pratos mais leves, como saladas e peixes.

Na hora de escolher um vinho pelo aroma, opte por rótulos que evoquem a estação do outono Aqueles que apresentam aromas de frutas vermelhas maduras, ameixas, figos e especiarias como canela e cravo, podem ser uma boa escolha para a estação.

Para as noites, que nessa época são mais geladas, as receitas mais intensas e gordurosas vêm à tona. “Para um jantar com ossobuco e risoto ou uma massa com molho de queijo acompanhado de uma carne, por exemplo, conseguimos chegar num tinto mais intenso, encorpado e madeirado”, diz o especialista, que indica para a ocasião o italiano Bel Cole Barbera D’Asti Nuwanda, Barbera do Piemonte, com 12 meses de barrica de carvalho e “tons de café, ameixa, amora, cravo e baunilha, de corpo médio e macio, frutado e persistente”.

Ou ainda, no Novo Mundo, o profissional aconselha provar um argentino amadeirado, como o Luigi Bosca De Sangre Malbec Valle de Uco: tinto que traz aromas de ameixa fresca, violeta, ervas e mineral. “Na boca é fresco com tom de fruta agradável, mas sem perder o corpo de um bom Malbec argentino”, descreve.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas características gerais que podem tornar um vinho adequado para o outono. A escolha do rótulo ideal deve sempre levar em consideração suas próprias preferências pessoais e os pratos que serão servidos. Dito isso: tim-tim!