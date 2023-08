Tudo o que você precisa para montar as suas marmitas da semana

Montar as suas marmitas da semana com antecedência é uma ótima forma de manter uma alimentação saudável, economizar dinheiro e evitar o desgaste de ter que escolher, todos os dias, o que você vai comer no almoço. Fora isso, se você mantém uma rotina mais corrida, em que emenda o trabalho com algum curso ou com o dia a dia das crianças, ter as suas refeições à mão é sempre uma ótima ideia.

Já explicamos por aqui tudo o que você precisa saber para montar marmitas com maestria, agora, selecionamos os dez produtos que não podem faltar na sua cozinha para facilitar esse processo. Olha só:

1.Recipientes de armazenamento: Caixas herméticas, recipientes de vidro ou plástico livre de BPA para manter as refeições frescas e organizadas.

2.Lancheiras térmicas: Mantêm a temperatura das marmitas e são ideais para refeições quentes ou frias em trânsito.

3.Talheres portáteis: Conjuntos compactos de talheres reutilizáveis (garfo, faca e colher) para facilitar a refeição.

4.Garrafas de água: Manter-se hidratada é essencial. Uma garrafa de água reutilizável é prática e amiga do meio ambiente.

5.Saquinhos térmicos: Para armazenar snacks, frutas ou iogurtes, mantendo-os frescos até a hora de consumir.

6.Mini recipientes para molhos: Perfeitos para levar molhos, temperos ou condimentos sem vazar.

7.Utensílios multifuncionais: Descascadores, cortadores e raladores compactos para facilitar o preparo dos alimentos.

8.Rótulos de identificação: Etiquetas removíveis para identificar os alimentos e datas de preparo das marmitas.

9.Bloco de notas ou aplicativo: Para planejar e registrar suas receitas, quantidades e datas de consumo das marmitas.

