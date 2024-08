Dia dos Solteiros: receitas fáceis para um jantar especial para si mesmo

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho espremido

1 pitada de pimenta-calabresa

2 xícaras (chá) de uva sem sementes

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

1 colher (sopa) de mel

Sal a gosto

1 burrata

Folhas de manjericão limpas e secas

Modo de preparo

Coloque o azeite numa frigideira junto ao alho e a pimenta. Refogue por um minuto e junte as uvas, o balsâmico e o mel. Tempere com o sal. Coloque a burrata num prato e as uvas refogadas em volta. Regue tudo com mais azeite e as folhas de manjericão. Sirva com fatias de pão.

Tagliatelle com iogurte e cebola caramelizada

*Receita cedida por Gui Poulain

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola fatiada em lâminas finas

100 gramas de macarrão tagliatelle

1 xícara (chá) de iogurte grego sem açúcar

1 colher (sopa) de tahine (pasta de gergelim)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Coloque uma panela grande de água para ferver para o cozimento da massa. Numa outra panela com azeite em fogo médio, refogue a cebola. A medida que ela for grudando no fundo, pingue um pouco de água para que esse fundo se solte. Quando estiver com uma cor dourada escura, desligue. Reserve. Quando a água da massa ferver, coloque 1 colher (sopa) de sal e espere ferver novamente. Adicione a massa e cozinhe de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, misture numa tigela o iogurte com 1/2 concha de água do cozimento, o tahine, o sal e a pimenta. Logo que escorrer a massa, misture o iogurte temperado e sirva com a cebola e o queijo por cima.

Continua após a publicidade

Crepe de morangos assados ao vinho

*Receita cedida por Gui Poulain

Ingredientes

1 ovo (para a massa)

1/2 xícara (chá) de leite (para a massa)

raspas de 1 laranja (para a massa)

1 colher (sopa) de açúcar refinado (para a massa)

1/3 xícara (chá) de farinha de trigo (para a massa)

1 xícara (chá) de morangos lavados e cortados ao meio, sem cabinho (para o recheio)

1 laranja-lima , apenas o suco (para o recheio)

1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco (para o recheio)

1/4 xícara (chá) de açúcar refinado

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Prepare a massa Numa tigela, coloque o ovo, o leite, as raspas de laranja e o açúcar e misture tudo com um garfo. Adicione a farinha aos poucos e bata até que fique homogêneo. Deixe repousar por 30 minutos em temperatura ambiente. Reserve. Prepare o recheio Em uma tigela, misture os morangos com o suco da laranja, o vinho e o açúcar. Distribua sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até o açúcar derreter. Reserve. Montagem Numa frigideira, pincele manteiga ou óleo e despeje a massa com uma concha, girando a frigideira para que se espalhe e fique fina. Quando aparecerem bolhas pela massa e desgrudar do fundo, vire-a para dourar o outro lado. Coloque uma porção dos morangos e dobre o crepe em quatro. Sirva quente. Se quiser, adicione uma colherada de iogurte grego e mais morangos por cima. Os crepes podem ser guardados numa vasilha por até três dias. A compota de morango pode ser armazenada na geladeira em pote fechado e esterilizado por até uma semana.