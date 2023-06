Bolo, biscoito e mais: 8 receitas de sobremesas com casca de frutas

As sobremesas feitas com casca de frutas são uma excelente forma de combater o desperdício alimentar, aproveitando ao máximo os nutrientes e sabores que as cascas têm a oferecer. Muitas vezes descartadas, as cascas de frutas, como laranja, limão e tangerina, podem ser transformadas em deliciosas receitas. Ao utilizá-las, como cascas cristalizadas, geleias ou mesmo incorporadas em bolos e doces, estamos dando uma segunda vida a esses ingredientes, reduzindo o desperdício e explorando novas possibilidades de sabores e texturas – isso sem falar nas fibras e seus benefícios para a saúde. A seguir, você confere dicas de sobremesas versáteis feitas com casca de frutas diversas:

Biscoitos de Casca de Laranja

Ingredientes

1 xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

1 xícara de açúcar

2 ovos

2 colheres de chá de essência de baunilha

2 ¾ xícaras de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

¼ colher de chá de sal

Casca ralada de 2 laranjas

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga. Em uma tigela grande, bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente a essência de baunilha e misture bem. Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o fermento em pó e o sal. Gradualmente, adicione a mistura de farinha à mistura de manteiga, incorporando bem. Adicione a casca ralada de laranja e misture até ficar homogêneo. Com uma colher de chá, pegue porções de massa e forme bolinhas. Coloque na assadeira preparada, deixando espaço entre cada uma. Asse os biscoitos por cerca de 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de servir.

Bolo de Casca de Laranja

Ingredientes

2 laranjas médias

3 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Lave bem as laranjas e corte-as em pedaços. Retire as sementes e coloque-as em um liquidificador ou processador de alimentos.

Bata as laranjas até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela separada, bata os ovos e o açúcar até obter uma mistura cremosa.

Adicione a mistura de laranja aos ovos batidos e misture bem. Em seguida, adicione a farinha de trigo peneirada e o fermento em pó. Misture até incorporar todos os ingredientes e obter uma massa lisa. Despeje a massa em uma forma de bolo untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire o bolo do forno e deixe esfriar antes de desenformar.

Casca de laranja cristalizada

Ingredientes

3 laranjas

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

Modo de preparo

Lave bem as laranjas e seque-as. Corte as laranjas em fatias finas, cerca de 0,5 cm de espessura. Retire a polpa e reserve para outro uso, ficando apenas com as cascas. Coloque as cascas de laranja em uma panela e cubra com água fria. Leve ao fogo médio-alto e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Escorra as cascas de laranja e repita o processo de fervura mais uma vez. Isso ajuda a remover o amargor das cascas. Em outra panela, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo médio e mexa até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Adicione as cascas de laranja na calda de açúcar e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 45 minutos, ou até que as cascas estejam macias e translúcidas. Retire as cascas de laranja da calda e deixe-as escorrer sobre uma grelha ou papel manteiga, para que o excesso de calda seja removido. Em seguida, coloque as cascas de laranja sobre uma grade ou papel manteiga e deixe-as secar em temperatura ambiente por cerca de 12 horas, ou até que estejam firmes e cristalizadas. Armazene as cascas de laranja cristalizadas em um recipiente hermético, em local fresco e seco.

Bolo de banana com brigadeiro de casca de banana

*Receita cedida pelo chef Alex Atala

Ingredientes

3 unidades de banana em pedaços (reserve a casca para o brigadeiro)

3 ovos

1/2 xícara de óleo de milho

1 xícara de açúcar demerara

2 xícaras de farinha de rosca

1 colher (sopa) de fermento químico

1 colher (sopa) de manteiga para untar

1 colher (sopa) de farinha de trigo para polvilhar

Para o brigadeiro

1 xícara (chá) de açúcar demerara

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite morno

1 xícara (chá) de leite em pó

Casca de 3 bananas em tiras

Modo de preparo

No liquidificador, bata as bananas com os ovos, o óleo e o açúcar por cinco minutos. Transfira para um bowl, junte a farinha de rosca e o fermento. Misture com uma espátula até ficar homogêneo. Unte com manteiga e polvilhe com farinha de trigo uma fôrma para bolo inglês. Despeje a massa e asse em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Deixe amornar. Prepare o brigadeiro: Em uma panela, leve ao fogo baixo as cascas de banana com o açúcar e 1 xícara de água, mexendo até formar uma pasta. Junte os demais ingredientes, mexendo até atingir o ponto de brigadeiro mole. Deixe esfriar. Sirva com o bolo.

Geleia de Casca de Banana

Ingredientes

Casca de 4 bananas maduras

Suco de 1 limão

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

Modo de preparo

Lave bem as bananas e remova as cascas. Reserve a polpa para outro uso. Corte as cascas de banana em pedaços pequenos. Coloque as cascas de banana em uma panela e adicione água suficiente para cobri-las. Leve a panela ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos, ou até que as cascas estejam macias. Retire as cascas de banana da água fervente e escorra bem. Coloque as cascas cozidas em um liquidificador ou processador de alimentos, juntamente com o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura de cascas de banana para uma panela limpa e adicione o açúcar. Cozinhe em fogo médio-alto, mexendo constantemente, até que a mistura comece a engrossar e atinja a consistência de geleia. Isso deve levar cerca de 20 a 25 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar completamente antes de transferir para um pote de vidro esterilizado. Armazene na geladeira por até duas semanas.

Sorvete de castanha de caju com casca de mexerica cristalizada

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 1/2 xícara (chá) de castanha de caju crua, sem sal

1 colher (sopa) de vinagre

3 colheres (sopa) de açúcar demerara

2 xícaras (chá) de casca de mexerica cortada em cubinhos

1 xícara (chá) de açúcar demerara para a casca de mexerica cristalizada

Modo de preparo

Em uma tigela, cubra a castanha de caju com água, junte o vinagre e deixe de molho por oito horas. Passado esse tempo, escorra e lave com água. Reserve. Em uma panela pequena, leve ao fogo baixo 1/2 xícara de água com o açúcar demerara durante cinco minutos, até apurar e derreter todo o açúcar. Espere amornar, transfira para o liquidificador com as castanhas e bata aos poucos, desligando o aparelho e misturando com uma colher, até obter uma massa bem lisa. Leve ao freezer por seis horas. Retire do congelador, corte em pedaços e volte ao liquidificador batendo bem. Repita o processo mais duas vezes até obter uma massa cremosa. Prepare a casca de mexerica Deixe as cascas de mexerica de molho em água fria por 24 horas. Escorra e troque a água, repetindo a operação mais duas vezes. Em uma panela, leve-as ao fogo baixo com o açúcar e 1 xícara de água, mexendo de vez em quando para que o açúcar não queime. Estará no ponto quando a água secar e as cascas ficarem açucaradas. Transfira para uma assadeira e deixe esfriar. Armazene num pote hermeticamente fechado. Na hora de servir, salpique o sorvete com a casca.

Biscoitos de Casca de Limão

Ingredientes

1 e ½ xícara de farinha de trigo

½ xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

½ xícara de açúcar

1 ovo

2 colheres de chá de casca de limão ralada (cerca de 2 limões médios)

½ colher de chá de essência de baunilha

¼ colher de chá de sal

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e reserve. Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione o ovo, a casca de limão ralada e a essência de baunilha à mistura de manteiga e açúcar. Misture bem. Gradualmente, adicione a farinha peneirada e o sal à mistura, mexendo até formar uma massa homogênea. Cubra a massa com filme plástico e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Retire a massa da geladeira e faça bolinhas com cerca de 2,5 cm de diâmetro. Coloque as bolinhas na assadeira preparada, deixando espaço entre elas. Use um garfo levemente enfarinhado para achatar cada bolinha e fazer um padrão de cruz. Asse os biscoitos por aproximadamente 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de servir.

Bolo de casca de tangerina

Ingredientes

2 tangerinas médias

1 xícara de açúcar

3 ovos

½ xícara de óleo vegetal

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo com manteiga e farinha. Lave bem as tangerinas e seque-as. Retire as cascas das tangerinas, tomando cuidado para não pegar a parte branca amarga. Corte as cascas de tangerina em pedaços menores e coloque-as no liquidificador. Bata até obter uma consistência de purê. Adicione o açúcar e os ovos ao liquidificador e bata novamente até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela separada, peneire a farinha de trigo e o fermento em pó. Despeje a mistura líquida do liquidificador na tigela com a farinha peneirada. Mexa delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Despeje a massa na forma de bolo preparada e alise a superfície. Leve ao forno pré-aquecido e asse por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e deixe o bolo esfriar completamente antes de desenformar e servir.