Receitas de pavê: de amendoim, no pote, de nozes e mais

Delicioso e versátil, o pavê é um dos doces mais apreciados pelo paladar brasileiro. Afinal, quer melhor do que uma sobremesa que não precisa ir ao forno e agrada aos mais diversos paladares? E para apostar nesta delícia prática, resolvemos explorar toda a sua versatilidade: aqui, separamos 4 receitas de pavê imperdíveis.

Qual a origem do pavê?

Sua origem remonta à França, onde era conhecido como “pavage”, que significa “pavimento”.

O nome faz referência às camadas que compõem a sobremesa, que lembram a pavimentação de pedras e concreto. Já na Itália, o pavê se assemelha muito ao clássico tiramisù, sobremesa em camadas feita com café, chocolate, biscoitos e queijo mascarpone.

No Brasil, o pavê ganhou uma roupagem própria, com diversas variações de sabor e ingredientes. A versão mais tradicional é o pavê de chocolate, feito com camadas de biscoito maisena umedecido no leite, creme de chocolate e chantilly. Mas para variar o menu de sobremesas em casa, trazemos algumas opções do doce para preparar com praticidade.

O pavê de amendoim, por exemplo, combina camadas cremosas e crocantes, aliadas ao sabor marcante do amendoim. O de nozes é uma ótima opção de sobremesa mais especial, balanceando o sabor das nozes com o doce. Para quem gosta da combinação mais cítrica, o de geleia de amora é a opção perfeita.

Já aos que preferem uma versão diferente, o pavê no pote é feito para ser apreciado em porções individuais. Confira abaixo 4 receitas diferentes de pavê.

Receitas de pavê

Pavê de leites com geleia de amora

*Receita cedida por Reserva de Minas

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 caixas de creme de leite (400g)

12 colheres (sopa) de leite em pó

400 ml de leite de coco

1 pacote de biscoitos champanhe

1 vidro de geleia de amora

Modo de preparo

Em uma panela adicione leite condensado, creme de leite, leite em pó e leite de coco. Faça a mistura e leve em fogo baixo até cozinhar e engrossar. Reserve e deixe descansar antes de montar. Em uma travessa espalhe uma camada do creme. Molhe os biscoitos no leite e coloque uma camada sobre o creme. Vá intercalando camadas de creme e biscoitos e cubra com uma camada de geleia de amora. Leve à geladeira.

Pavê de amendoim

*Receita cedida por Renata

Ingredientes

Para o creme

2 latas de leite condensado

1 xícara e 2/3 (400 ml) de leite (reserve 100 ml para umedecer os biscoitos)

2 gemas

200 g de creme de leite

3 xícaras (400 g) de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100 g do amendoim para decoração e finalização)

Para a montagem

2 pacotes (200g) de biscoito laminado maisena

Modo de preparo

Prepare o creme: Em uma panela média, junte o leite condensado, 300 ml de leite, as gemas peneiradas, misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, 300 g de amendoim triturado e deixe esfriar. Montagem: Em um refratário, comece colocando uma camada de creme e, em seguida, os biscoitos umedecidos em leite, alternando as camadas. Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Se preferir, prepare na véspera.

Pavê de Pote

*Receita cedida por Galo

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

1 lata de leite condensado

1/2 caixinha de creme de leite

3 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

2 colheres (sopa) de essência de baunilha

1 pacote de 360g de biscoito maisena

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Coloque em uma panela o leite, o leite condensado, o creme de leite, o amido e as gemas. Misture bem e cozinhe até engrossar. Retire do fogo e misture a baunilha. Coloque o creme nos potinhos intercalando com biscoitos cortados em pedaços pequenos e, para finalizar, decore com raspas de chocolate.

Pavê de nozes

*Receita cedida por Renata

Ingredientes

Para o creme

1 lata de leite condensado

1 lata de doce de leite

2 gemas

1 colher (sopa) de farinha de trigo tradicional tipo 1

2 xícaras (chá) de leite

1 caixa de creme de leite

Para a montagem

1 pacote (200 g) de biscoito laminado de leite

1 xícara e 2/3 (245 g) de nozes picadas (reserve para decorar)

Chantilly para decorar

1 colher (sopa) de chocolate em pó (para polvilhar)

Modo de preparo

Prepare o creme: Bata no liquidificador todos os ingredientes do creme, menos o creme de leite. Cozinhe os ingredientes em uma panela, em fogo brando, mexendo até encorpar. Retire do fogo e misture o creme de leite. Leve para gelar coberto com filme plástico. Forre uma forma de bolo retangular com filme plástico. Montagem: Arrume as camadas na forma de bolo: 1 camada de biscoitos, 1 camada de creme e por fim espalhe as nozes picadas. Siga com essa montagem até finalizar e leve para gelar por 4 horas. Reserve o creme que sobrou na geladeira. Após 4 horas, desenforme. Espalhe o creme restante, cubra as laterais com as nozes e coloque o chantilly por cima. Deixe na geladeira até o momento de servir. Sirva polvilhado com o chocolate em pó.

