Receitas de lanches rápidos e leves para o Carnaval

Já preparou sua programação de blocos de rua e desfiles para o Carnaval 2024? Para quem está animado para a folia este ano, nossa dica é já deixar na manga receitas de lanches leves e saudáveis para aguentar a maratona carnavalesca.

Com o tempo quente do verão, exposição ao sol e gasto de energia, é essencial ter à disposição refeições e lanchinhos que sejam saborosos, leves e também forneçam nutrientes para curtir o Carnaval com disposição e saúde.

Seja para preparar em casa entre os desfiles ou até levar na lancheira para o bloco, separamos abaixo dicas de receitas ideais para a ocasião.

Receitas de lanches leves e saudáveis

Salada de macarrão com edamame e molho de iogurte

*Receita cedida pela Nestlé

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Para a salada

2 xícaras (chá) de macarrão tipo parafuso comum ou integral

300 g de grãos de edamame

1 xícara (chá) de tofu

2 tomates sem sementes, picados

½ cebola picada

2 colheres (sopa) de cheiro-verde

Para o molho

1 dente de alho picado

½ colher (chá) de sal

1 pote de iogurte natural integral

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

3 folhas de manjericão

Modo de preparo

Prepare a salada: Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Prepare o molho: Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Sirva junto com a salada de macarrão.

Torta integral de atum de liquidificador

*Receita cedida pela Nestlé

Tempo de preparo: 1h05

Rendimento: 10 porções

Ingredientes

Para o recheio

½ cebola cortada em cubos pequenos

1 tomate cortado em cubos

½ pimentão verde cortado em cubos pequenos

½ pimentão amarelo cortado em cubos pequenos

1 lata de atum sólido

1/2 colher (sopa) de orégano

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Para a massa

2 ovos

½ xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de sal

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral

Modo de preparo

Prepare o recheio: Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve. Prepare a massa: Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Despeje metade da massa, em uma forma quadrada (21 x 21 cm), untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo integral. Disponha todo o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por cerca de 50 minutos ou até dourar.

Cheesecake Salada

*Receita cedida pela Nestlé

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 10 porções

Ingredientes

Para a base

200g de grão-de-bico cozido

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de farelo de aveia orgânica

Para o recheio

250g de ricota esfarelada

1 pote ou 200g de requeijão cremoso light

1 colher (sopa) de mostarda

1/2 xícara (chá) de amêndoas em lascas tostadas

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1/2 maço de rúcula baby

1/2 maço de alface roxa

1 xícara (chá) de tomates-cereja laranjas

Modo de preparo

Prepare a base: Em um liquidificador, bata bem todos os ingredientes, até ficar homogêneo. Reserve. Prepare o recheio: Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes e reserve. Em uma forma de aro removível (20 cm de diâmetro), coloque a base, e aperte bem. Adicione o recheio, com cuidado, e leve à geladeira, por cerca de 30 minutos. Sobre um prato de servir, desenforme a cheesecake, decore com as folhas e o tomates-cereja. Sirva a seguir.

Torta gelada de salpicão

*Receita cedida pela Seven Boys

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 10 porções

Ingredientes

1 pacote de pão de forma

3 filés de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 cebola branca

3 dentes de alho

2 folhas de louro

1 cenoura ralada

3 talos de salsão cortados em cubos pequenos

100 gramas de uva-passa preta ou branca

1 maçã verde em cubinhos

Salsinha fresca picada

350g de maionese

1 pacote de batata palha

150g de maionese para finalizar

Modo de preparo

Coloque na panela de pressão: a cebola cortada em 4; os dentes de alho; as folhas de louro; a água; um pouco de sal; e pimenta. Leve para o fogo e, assim que ferver, coloque os filés de frango. Feche a tampa e deixe cozinhar na pressão por 15 minutos. Desligue o fogo e deixe a pressão sair, para depois desfiar o frango com o garfo. Reserve. Pegue os pães de forma, retire a casca com a faca e reserve. Em um bowl, coloque o frango desfiado, acrescente a cenoura ralada, a uva-passa, a salsinha, o salsão, a maçã e misture bem. Tempere com um pouco de sal e pimenta, misture aos poucos a maionese até formar uma pasta. Em uma forma de bolo inglês, forre o fundo com um plástico filme para sair com mais facilidade na hora de desenformar. Depois, faça uma camada de pão e aperte um pouco para ficar uniforme. Espalhe o creme de frango e aperte com uma colher por cima. Repita as camadas de pão e recheio até chegar ao final da forma e finalize com pão. Leve para gelar por, aproximadamente, 1 hora para o recheio ficar bem firme. Desenforme com cuidado e retire o plástico com uma espátula. Depois, espalhe a maionese para finalizar sobre todo o bolo deixando uma camada fina cobrindo o pão. Salpique a batata palha e a salsinha. Sirva.

Pizza de frango e couve-flor

*Receita cedida pela Nestlé

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 10 porções

Ingredientes

Para a massa

100g de frango cozido e desfiado

50g de couve-flor cozida

2 colheres (sopa) de farinha de arroz

1/2 colher (chá) de sal

Para o recheio

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de cebola picada

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de mandioca cozida

2 colheres (sopa) de leite em pó

2 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de polpa de tomate

1 xícara (chá) de rúcula picada grosseiramente

4 colheres (sopa) de tomate seco escorrido

1 pitada de orégano

Modo de preparo

Massa: Em um liquidificador, bata o frango com a couve-flor. Desligue e misture a farinha de arroz e o sal. Em uma assadeira de aro removível redonda (15 cm de diâmetro), untada com azeite, abra a massa e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos e reserve. Recheio: Em um liquidificador bata o azeite, a cebola, o sal, a mandioca, o leite em pó e a água até obter um creme homogêneo. Reserve. Por cima da massa, coloque a polpa de tomate e o creme reservado e leve ao forno por mais 10 minutos ou até que esteja dourado. Finalize com a rúcula, o tomate seco e o orégano. Desenforme e sirva.

Sanduíche de peito de peru com cottage

*Receita cedida pela Wickbold

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 5 porções

Ingredientes

4 fatias de pão de forma

6 fatias de peito peru

150g de cottage

1 avocado maduro cortado em fatias

1 tomate cortado em rodelas

1 pepino cortado em rodelas finas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em um bowl, misture o cottage com um pouco de azeite, sal e pimenta do reino. Misture bem e reserve. Passe a manteiga em um dos lados do pão e coloque na frigideira para grelhar. Retire. Espalhe o cottage nas fatias de pão já torradas e coloque as lâminas de pepino. Depois é a vez do tomate em rodelas, das fatias de peito de peru e finalize com o avocado. Tampe com a outra fatia do pão e sirva.

