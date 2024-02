Dia Mundial do Feijão: receitas para variar o tempero

O feijão é um dos ingredientes mais indispensáveis da dieta do brasileiro. Junto ao arroz, ele é certamente o grão mais lembrado quando falamos de refeições comuns do dia a dia. Mas já que variar o cardápio é sempre bom, que tal testar temperos para variar seu feijão?

Com temperos como cominho, louro, açafrão, curry e tantos outros, é possível criar novas receitas e inserir diversos sabores na rotina.

A seguir, ensinamos algumas dicas de preparo e receitas fáceis de feijão para diversificar o cardápio em casa neste 10 de fevereiro, Dia Mundial do Feijão.

Como preparar feijão com perfeição

O tempo de preparo pode variar de acordo com o tipo de feijão utilizado e da panela que você usar;

Se você usar uma panela de pressão, o tempo de cozimento do feijão será menor;

Você pode deixar o feijão de molho na geladeira por até 24 horas;

Se você não tiver tempo de deixar o feijão de molho, você pode cozinhá-lo sem molho, mas o tempo de cozimento será maior;

Você pode congelar o feijão cozido por até 3 meses.

Receitas para variar o tempero do feijão

Feijão brasileiro no modo tradicional

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 3h40

*Receita cedida pela Kitano

Ingredientes

500g de feijão de sua preferência

1 cebola grande picada

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino preta em pó a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho por 3 horas. Escorra e descarte a água. Coloque o feijão em uma panela de pressão e acrescente a água. Leve ao fogo médio por 30 minutos depois do início da pressão. Em uma panela separada, refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o feijão cozido à panela com a cebola e o alho. Tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe por mais alguns minutos. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.

Feijão com bacon, calabresa e louro

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 3h40

*Receita cedida pela Kitano

Ingredientes

500g de feijão

200g de bacon em cubos

200g de linguiça calabresa em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino preta em pó a gosto

4 folhas de louro

Modo de preparo

Após 3 horas de molho, cozinhe o feijão na panela de pressão até ficar macio por 30 minutos. Enquanto isso, em outra panela, frite o bacon até ficar crocante. Acrescente a linguiça calabresa e frite até dourar. Em outra panela, refogue a cebola e o alho. Combine o feijão cozido com a cebola e o alho refogados. Adicione o bacon, a calabresa frita e o louro. Tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe por mais alguns minutos e sirva quente.

Feijão com toque oriental

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1h30 (incluindo o tempo de molho do feijão)

Ingredientes

500g de feijão carioca

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de shoyu

1 colher (chá) óleo de gergelim

1/2 pimenta dedo-de-moça picada (opcional)

Sal a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho por 12 horas. Refogue a cebola e o alho em óleo até ficarem transparentes. Adicione o gengibre, o shoyu, o óleo de gergelim e a pimenta (se usar). Refogue por mais 1 minuto. Escorra o feijão e coloque-o na panela. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo por cerca de 1 hora, ou até o feijão ficar macio. Ajuste o sal a gosto. Sirva com arroz branco e couve refogada.

Feijão com curry e leite de coco

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 3h40min

*Receita cedida pela Kitano

Ingredientes

500g de feijão

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

200ml de leite de coco

2 colheres (sopa) de curry

Sal a gosto

Coentro fresco picado para decorar

Modo de preparo

Após 3 horas de molho, cozinhe o feijão na panela de pressão até ficar macio por 30 minutos. Enquanto isso, em outra panela, refogue a cebola e o alho. Combine o feijão cozido com a cebola e o alho refogados. Despeje o leite de coco sobre o feijão e misture bem. Tempere com curry em pó e sal a gosto. Cozinhe por alguns minutos até que todos os sabores se combinem. Sirva quente, decorado com coentro fresco picado.

Feijão com cominho

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 3h40

*Receita cedida pela Kitano

Ingredientes

1 e 1/4 xícara (chá) de feijão

3 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de azeite

50 g de bacon picadinho

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1 colher (chá) de cominho

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho por 3 horas. Escorra e descarte a água. Coloque o feijão em uma panela de pressão e acrescente a água. Leve ao fogo médio por 15 minutos depois do início da pressão. Em outra panela, aqueça o azeite e frite os cubinhos de bacon. Junte a cebola e, quando começar a dourar, acrescente o alho. Misture por 1 minuto, acrescente o feijão cozido, o cominho e o sal. Adicione o caldo do cozimento e deixe ferver até que o caldo esteja no ponto desejado.

Feijão com toque defumado

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1h30 (incluindo o tempo de molho do feijão)

Ingredientes

500g de feijão carioca

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

100g de bacon picado

1/2 linguiça calabresa picada

1 colher (sopa) de páprica defumada

1/2 colher (chá) de cominho em pó

Sal a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho por 12 horas. Em uma panela, frite o bacon até ficar crocante. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, frite a linguiça calabresa até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem transparentes. Adicione a páprica defumada e o cominho em pó e refogue por mais 1 minuto. Escorra o feijão e coloque-o na panela. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo por cerca de 1 hora, ou até o feijão ficar macio. Adicione o bacon e a linguiça calabresa reservados e cozinhe por mais 5 minutos. Ajuste o sal a gosto. Sirva com arroz branco e farofa.

Feijão com folhas de louro e açafrão-da-terra

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

*Receita cedida pela Kitano

Ingredientes

500 g de feijão carioca

1 cebola

3 colheres (sopa) de óleo

Sal a gosto

3 folhas de louro

1 colher (sopa) de açafrão-da-terra

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho por cerca de 2 horas. Em uma panela de pressão, coloque o feijão para cozinhar em água. Meça dois dedos de água acima dos grãos na panela. Este é o momento de colocar as folhas de louro. Cozinhe por cerca de 15 minutos após pegar pressão.

Em outra panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até dourar. Acrescente o açafrão-da-terra e mexa bem. Coloque o refogado na panela do feijão, salgue a gosto e cozinhe em fogo baixo até que o caldo engrosse (cerca de 25 minutos).

Feijão com toque tropical

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos (incluindo o tempo de molho do feijão)

Ingredientes

500g de feijão carioca

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de leite de coco

1/2 xícara de coco ralado

1 colher (sopa) de azeite de dendê

1/2 pimenta dedo-de-moça picada (opcional)

Sal a gosto

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho por 12 horas. Refogue a cebola e o alho em azeite de dendê até ficarem transparentes. Adicione o leite de coco, o coco ralado e a pimenta (se usar). Refogue por mais 1 minuto. Escorra o feijão e coloque-o na panela. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo por cerca de 1 hora, ou até o feijão ficar macio. Ajuste o sal a gosto. Sirva com arroz branco e salada de vinagrete.

