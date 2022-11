Receitas de entradas práticas e saudáveis com tahine

Receber visitas e poder oferecer entradinhas práticas e saborosas, saudáveis e naturais é um charme a mais para os convidados. E quanto mais fáceis forem as receitas, com opções nutritivas e saborosas, melhor. Os grãos de gergelim, que originam o tahine, são verdadeiros reservatórios de nutrientes, repletos de substâncias que, em pequenas quantidades, desempenham funções essenciais no organismo. A Sésamo Real compartilhou com a CLAUDIA alguns preparos simples e gostosos com esse ingrediente, incluindo o surpreendente tahine de cacau. Confira:

Receita de capuccino de tahine cacau

Ingredientes:

2 colheres de sopa de tahine cacau;

2 colheres de chá de café solúvel;

1 colher de sopa de açúcar mascavo;

Canela em pó a gosto;

200ml de água fervente.

Como fazer:

Você pode preparar a porção de 200 ml e fracioná-la depois para as xícaras menores. Em um recipiente, misture o café solúvel à água fervente, o açúcar mascavo e o tahine cacau, e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, adicione a canela a gosto. Se precisar, aqueça novamente antes de servir.

Patê de tahine

Ingredientes:

1 copo de Tahine ( tradicional, ou tradicional orgânico ou o integral);

130 ml de água na temperatura natural;

Suco de 1 limão siciliano – ideal é usar o espremedor para obter mais caldo;

1 dente de alho amassado;

1/2 colher de chá de sal

Como fazer:

Adicione o suco de limão ao Tahine, depois adicione a água e mexa até obter consistência homogênea. Acrescente o alho e o sal e misture bastante. Sirva com pão árabe, torradas ou pão integral.

Babaganuche com tahine

Ingredientes:

2 berinjelas médias e firmes;

3 colheres de sopa de tahine (tradicional, ou tradicional orgânico ou o integral);

1 dente de alho bem amassado com uma pitada de pouco de sal;

Suco de meio limão;

1 colher de sopa de azeite de oliva.

Como fazer:

Corte as berinjelas ao meio longitudinalmente e asse-as direto sobre o trempe do fogão em fogo médio (parte de cima ), em uma forma, ou panela antiaderente, virando-as de 3 em 3 minutos, até sentir que estão bem macias. Retire e deixe esfriar. Corte as berinjelas ao meio, longitudinalmente. Em seguida, retire as polpas com uma colher e coloque em um recipiente. Adicione os outros ingredientes, misturando-os e amassando-os com colher grande e reduzindo o tamanho dos pedaços de polpa. Pode também bater no mixer ou processador, porém o sabor das berinjelas se perde um pouco. Sirva em um recipiente bem bonito decorando com zaatar ( que é um tempero da cozinha árabe), salsinha ou hortelã e um fio de azeite de oliva.

Sorvete tahine cacau

Ingredientes:

1 xícara de tahine cacau;

1/2 xícara de mel;

1/2 xícara de água;

Suco de 1/2 limão verde;

Canela a gosto.

Como fazer:

Misture todos os ingredientes e os coloque em um recipiente. Deixe-os no freezer por 4 horas ou até ficar na consistência desejada. Depois, desenforme e decore como quiser.