3 receitas de drinques refrescantes para a primavera

Atualizado em 6 out 2022, 16h00 - Publicado em 8 out 2022, 08h30

Por Da Redação Atualizado em 6 out 2022, 16h00 - Publicado em 8 out 2022, 08h30

A primavera pede drinques refrescantes para harmonizar com o clima ameno da estação – e se você não vê a hora de degustar bons coquetéis com todo esse frescor e leveza, veio ao lugar certo! A Pernod Ricard preparou três receitas que são perfeitas para degustar durante toda a temporada das flores. Aprenda.

Drinque Lillet Vive em Taça

Ingredientes:

50 ml de Lillet Blanc;

100 ml de água tônica;

1 fatia de pepino;

4 fatias de morango;

1 ramo de hortelã;

Gelo;

1 taça.

Modo de preparo: em uma taça com gelo, adicione Lillet Blanc. Em seguida, coloque a água tônica e guarneça com as fatias de pepino, morango e o ramo de hortelã.

Lillet Vive para compartilhar (4 drinques)

Ingredientes:

180 ml de Lillet;

360 ml de água tônica;

6 fatias de morango;

4 rodelas de pepino;

5 folhas grandes de hortelã;

Gelo.

Modo de preparo: encha a jarra de gelo e coloque as frutas. Na sequência coloque o Lillet e complete com a tônica colocando bem devagar. Misture com uma colher bailarina bem suavemente e sirva.

Continua após a publicidade

Drinque Mojito Tea

Ingredientes:

50 ml de rum Havana Club 3 ou 7 Anos;

150 ml de chá mate gaseificado;

1 fatia de limão;

Gelo Um copo alto.

Modo de preparo: em um copo alto com gelo, coloque o rum Havana Club, o chá mate gaseificado e misture. Finalize acrescentando a fatia de limão em cima. Sirva em seguida.

Drinque Malibu Tonic

Ingredientes:

70ml de Malibu;

30ml de água tônica;

30ml de suco de limão;

1 fatia de limão;

Gelo.

Modo de preparo: adicione todos os ingredientes a uma coqueteleira com gelo e agite-a até resfriar a bebida por completo. Coloque a mistura em um copo alto com gelo e finalize com uma fatia de limão.