12 receitas de drinques refrescantes para o Carnaval

Preparar drinques refrescantes é uma das melhores formas de curtir a combinação de verão e Carnaval. Mas sabemos que nem sempre rola aquela disposição para bancar o mixologista em casa.

Pensando na praticidade e naqueles que ainda não têm muita intimidade com o preparos de coquetéis, selecionamos diversas receitas de drinques que caem bem para os dias quentes – seja adicionando frutas, especiarias ou outros sabores cítricos. De preparo com gim e limão-siciliano até opção sem álcool, veja a seguir algumas bebidas perfeitas para curtir essa época do ano!

Drinque Romanzeira

*Receita cedida pelo restaurante Praça São Lourenço

Ingredientes

60 ml de gim

25 ml de limão-siciliano

15 ml de xarope Grenadine

20 ml de aquafaba (espuma vegana) batida

Gelo em cubos

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes, menos o gelo, em uma coqueteleira e bata. Depois, acrescente o gelo e bata novamente. Coe em um copo baixo com gelo.

Drinque Blonde Citrus Highball

Ingredientes

Cubos grandes de gelo

50 ml de de uísque Johnnie Blonde

150 ml de refrigerante de limão

1 fatia de laranja para finalizar

Modo de preparo

Encha um copo longo com bastante gelo. Despeje o uísque adicione o refrigerante de limão. Misture bem com uma colher bailarina e finalize com uma fatia de laranja.

Pink Lemonade (sem álcool)

*Receita cedida pela Electrolux

Ingredientes

1 xícara de açúcar

4 xícaras de água

1 xícara de suco de cranberry

1 xícara de sumo de limão-siciliano

Gelo a gosto

1 ramo de hortelã para finalizar

1 fatia de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em uma taça ou copo longo, misture todos os ingredientes e acrescente gelo, hortelã e uma fatia de limão-siciliano para decorar.

Caipiroska de caju com limão

Ingredientes

50 ml de vodca Smirnoff Nº 21

1 caju

2 fatias de limão

2 colheres (bailarinas) de açúcar

Gelo

Modo de preparo

Corte o caju em fatias e coloque em um copo junto das fatias de limão. Adicione o açúcar e macere delicadamente. Adicione gelo e, na sequência, a dose de vodca. Mexa com uma colher e sirva.

Caipiroska de Uva

Ingredientes

1 cacho de uvas sem caroço

2 colheres (sobremesa) de açúcar

50 ml de vodca Smirnoff Nº21

Gelo em cubos

Modo de preparo

Coloque as uvas em um copo baixo e adicione o açúcar. Macere bem e, na sequência, acrescente a vodca. Complete o copo com gelo, misture e está pronto.

Drinque Piña Colada

*Receita cedida pela Electrolux

Ingredientes

1 dose de rum (50 ml)

1 dose de leite de coco (50 ml)

2 doses de suco de abacaxi (100 ml)

1 colher (sopa) de açúcar

Cubos de gelo

Modo de preparo

Numa coqueteleira, junte o rum, o leite de coco, o suco de abacaxi, o açúcar e bata até ficar cremoso. Transfira para uma taça com gelo e sirva a seguir.

Drinque Bijou

*Receita cedida pelo Bistrot de Paris

Ingredientes

Suco de 1/2 lima-da-pérsia

30 ml de gim

30 ml de licor de Genepi artesanal

1 fio de chartreuse verde

1 fio de xarope de maçã verde

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e mexa bem com uma bailarina. Coe seu drinque em uma taça e decore com uma fatia de maçã.

Black & Tonic Highball

Ingredientes

50 ml de uísque Johnnie Walker Black Label

150 ml de água tônica

Gelo em cubos grandes

2 fatias de limão

Modo de preparo

Encha um copo alto com gelo. Acrescente a dose de uísque e complete com a água tônica. Para finalizar, adicione as fatias de limão.

Tanqueray & Tonic

Ingredientes

Gelo em cubos

50ml de gim Tanqueray London Dry

Água tônica para completar

1 rodela de limão-taiti para finalizar

Modo de preparo

Em uma taça cheia de gelo adicione o gim. Complete com água tônica e misture levemente. Acrescente a rodela de limão e está pronto.

Drinque Veraneio

*Receita cedida pelo restaurante Mercearia do Conde

Ingredientes

Gelo a gosto

150 ml de vinho rosé

100 ml suco de tangerina

50 ml de Cointreau

50 ml de Club Soda

Modo de preparo

Em uma taça de vinho, adicione uma quantidade generosa de gelo, o vinho rosé, o suco de tangerina, o Cointreau e, por fim, a Club Soda. Mexa todos os ingredientes e sirva.

Botanical Spritz

Ingredientes

Gelo em cubos

50ml de Ketel One Botanical

Água tônica zero para completar

1 fatia de pepino, pêssego ou toranja

Modo de preparo

Encha uma taça de vinho branco (de 400 ml) com bastante gelo. Adicione a Ketel One Botanical e complete com água tônica zero. Finalize com uma fatia de pepino ou da fruta de sua preferência.

Drinque Milano

*Receita cedida pelo restaurante Maremonti

Ingredientes

30 ml de gim

30 ml de Aperol

15 ml de xarope de maracujá

Água com gás para completar

1 fatia de limão-siciliano para finalizar

1 ramo de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Na coqueteleira, coloque os ingredientes, exceto a água com gás, e bata com gelo. Depois, faça dupla coagem e complete com a água com gás. Decore com uma meia lua de limão-siciliano e hortelã.