4 simpatias para aumentar o poder de sedução e arrasar no Carnaval

Para quem está solteiro, o Carnaval é uma ótima época para sair mergulhando no flerte e pegação. Tem coisa melhor para a autoestima do que conquistar geral nos bloquinhos? E a boa notícia é que a espiritualidade também oferece uma ajudinha extra para quem deseja aumentar o poder de sedução. A seguir, a criadora de conteúdo Amanda Celli (da página @temperodebruxa) revela quatro simpatias para se tornar irresistível no feriado. Confira:

Banho de ervas para aumentar o poder de sedução

Que tal tomar um potente banho de ervas antes de ir para os bloquinhos? Você vai precisar de:

500 ml de água

Pétalas de rosa vermelha

1 pedaço de canela em pau

3 flores de hibisco

Assim que separar os ingredientes, pegue uma chaleira ou panelinha, coloque duas xícaras de água (500 ml) e leve ao fogo médio, até a água ferver. Assim que o líquido começar a formar as primeiras bolhas, desligue, e acrescente as ervas.

“As ervas podem ser frescas ou desidratadas. O mais importante é não fervê-las. Deixe a mistura descansar por uns cinco minutos, até que ganhe cor, aroma e, claro, a energia”, explica Amanda.

Assim que todos os elementos soltarem a sua magia na água, leve o recipiente até o banheiro. Depois, é só tomar o seu banho higiênico normalmente e, ao fim de todo o processo, jogar a mistura do pescoço para baixo (ou da cabeça, dependendo de sua crença).

“Enquanto toma o banho, mentalize as ervas ampliando o seu poder de sedução e conquista. Imagine que o seu olhar, fala e gestos corporais estarão mais potentes do que nunca. Fazendo isso, vá tranquilamente para as festas sabendo que o poder do universo está contigo.”

Perfume sedutor

Para a próxima simpatia, precisaremos de:

Frasco do seu perfume favorito

Vela vermelha

Canela em pó

Açúcar refinado

Modo de preparo: pegue um pratinho, deixe sob a mesa, e no centro do objeto, coloque o frasco de seu perfume favorito. Depois, faça uma mistura com canela em pó e açúcar refinado (sim, como se você estivesse preparando um bolinho de chuva). Em seguida, pegue essa mistura e a polvilhe delicadamente ao redor do frasco, de maneira a formar um círculo.

“Basicamente, haverá um círculo de açúcar e canela no pratinho, e o seu perfume estará no centro dele. Feito isso, acenda a vela vermelha e peça para que todo o poder de sedução e atração presentes na canela sejam transferidos para o perfume. Também evoque o poder de amorosidade e doçura do açúcar, solicitando que estas características estejam contigo”, esclarece.

Deixe a vela queimar até o final e, por fim, pegue a mistura de açúcar e canela do círculo mágico e assopre ao vento: “Assim, o seu perfume estará carregado e você poderá usá-lo nos bloquinhos ou festas de Carnaval. Não tem erro.”

Pó mágico

A próxima dica é ideal para quem não tem tempo para fazer as simpatias mais complexas: “Pegue uma colher de chá de canela em pó e outra de açúcar refinado. Misture bem até formar um pózinho mágico. Depois, molhe as pontas dos dedos com a saliva e esfregue a mistura atrás das duas orelhas. Fazendo isso, é só ir para o Carnaval sabendo que está carregada com as características desses elementos. Só não se esqueça de repetir o procedimento a cada dia de bloquinho.”

Doce como mel

Coloque mel no dedo indicador de sua mão de poder (a que você escreve) e, em seguida, passe na língua em formato de cruz. O que sobrar, esparrame no espaço entre os seios. “Essa é uma simpatia bem antiga. É como se cruzássemos a língua com o mel e fizéssemos uma benção no coração para evocar luz, fertilidade, abundância, sedução e conquista”, conclui.