Que tal começar a semana experimentando novos sabores na cozinha e se arriscar no preparo de um Tofu defumado grelhado, com purê de brócolis e molho oriental?

O chef Alexandre Schoemberger, do restaurante Marcondes Cozinha Autoral, em Curitiba, compartilha com CLAUDIA a receita. Veja:

Receita de Tofu defumado grelhado com purê de brócolis e molho oriental

Ingredientes

Purê de Brócolis

1 cabeça de brócolis

100g de manteiga

150ml de leite

Sal a gosto

Tofu Grelhado

1 peça (aproximadamente 250g) de tofu defumado

25ml de azeite de oliva extravirgem

Molho Oriental

50ml de shoyu

50ml de saquê culinário

50g de açúcar

Modo de Preparo

Purê

Corte os floretes de brócolis e higienize. Cozinhe-os em água fervente por 2 minutos. Retire da água e, ainda quente, coloque-os no liquidificador junto com a manteiga e o leite. Bata até obter um purê liso e homogêneo e acerte o sal a gosto.

Tofu

Corte o tofu em 3 fatias. Aqueça uma frigideira com azeite. Grelhe as fatias de tofu, tostando bem ambos os lados, com cuidado para não quebrá-las.

Molho Oriental

Em uma panela pequena, leve ao fogo baixo o shoyu, o saquê e o açúcar. Deixe reduzir lentamente até obter a textura de calda.

Montagem

Coloque em um prato o purê de brócolis e, ao lado, o tofu grelhado. Regue o tofu com o molho oriental e bom apetite!

