Aprenda a fazer um petit gâteau saudável (e gostoso!) de micro-ondas

Difícil resistir a um docinho em meio a uma alimentação saudável. Nesses momentos, uma sobremesa com ingredientes mais leves e nutritivos pode ser um ótimo escape para matar aquela vontade de devorar uma receita doce, e até mesmo com muito chocolate. É o caso desta receita de petit gâteau que, além de levinha, é fácil de fazer.

Prática, a receita é da renomada confeiteira Isabela Akkari e promete sujar pouca louça – além da vantagem de usar micro-ondas na confecção. O preparo não leva açúcar, lactose, glúten e é feita com apenas 5 ingredientes. Confira o passo a passo:

Receita de Petit Gâteau saudável

*Receita cedida pela LG

Ingredientes:

4 ovos

160g de chocolate

4 colheres de sopa de óleo de coco

4 colheres de sopa de NANÉA (adoçante próprio feito à base de stevia e fibra isolada da tapioca)

8 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo:

Em uma bowl grande, coloque o chocolate e o óleo e leve ao micro-ondas para derreter por cerca de 40 segundos. Agora, em um recipiente, bata o ovo com o açúcar até obter uma espuma leve. Junte o chocolate derretido e a farinha. Misture bem para ficar uma massa lisa e divida em 4 forminhas de silicone, que precisam ser próprias para micro-ondas. Leve ao micro-ondas por 1 minuto.

