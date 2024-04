Receita de delícia de coco da Gisele Bündchen

No liquidificador, coloque a polpa de coco verde, o xarope de bordo ou maple syrup e o extrato de baunilha e bata até formar um creme homogêneo (cerca de 1 minuto e 30 segundos)

Desligue o liquidificador, e distribua 1/4 de xícara do creme em cada pote individual. Reserve o que sobrou do creme. No mesmo liquidificador, ainda com um pouco do creme, coloque os morangos frescos e bata por 30 segundos.

Distribua o creme com morango batido por cima do creme de polpa de coco e reserve. Em uma tigela, coloque mais xarope de bordo, cacau em pó 100%, óleo de coco derretido e misture bem até formar uma calda.

Continua após a publicidade

Coloque nos potes e leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas. Decore com morangos frescos e sirva.