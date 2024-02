Receita de bolo de abacaxi invertido surpreendente

Um dos bolos mais clássicos do cardápio brasileiro, a receita de bolo de abacaxi invertido já é um clássico. Muito popular em aniversários nas décadas passadas, ele continua causando aquela impressão especial à mesa pelo visual diferente.

Como surgiu o bolo invertido?

A teoria mais popular é que esse sabor foi criado no Havaí na década de 1920, em um hotel chamado Dole Plantation. A história conta que um chef acidentalmente virou um bolo de abacaxi de cabeça para baixo e, ao invés de jogá-lo fora, serviu-o assim mesmo. A sobremesa foi um sucesso e se tornou popular em todo o mundo.

Outra história sugere que se originou na Inglaterra no século 19. Uma receita semelhante, chamada “Bolo de Abacaxi com Caramelo”, foi publicada em um livro de receitas inglês em 1861.

Apesar de parecer complexo, o passo a passo desse doce com fruta não traz truques mirabolantes e é feito com ingredientes de fácil acesso. Sua cobertura caramelada é o grande toque especial! Abaixo, você confere como fazê-lo em casa:

Receita de bolo de abacaxi invertido

*Receita por Menu Lá de Casa

Ingredientes

Para o caramelo

80 gramas de manteiga

160 gramas de açúcar mascavo

1/2 colher (sopa) de canela em pó

1 abacaxi descascado e cortado em rodelas e sem o miolo

Cerejas em calda (opcional)

Para a massa

150 gramas de manteiga amolecida

270 gramas de açúcar

3 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha

250ml de leite

300 gramas de farinha de trigo peneirada

15 gramas de fermento químico em pó peneirado

Modo de preparo

Prepare o caramelo: Em uma forma, coloque a manteiga, o açúcar mascavo e a canela. Leve para derreter em banho-maria ou no micro-ondas, com cuidado para não queimar. Incorpore a mistura e reserve. Deposite as rodelas de abacaxi, lado a lado, sob a forma caramelizada. Preencha os furos das rodelas de abacaxi com as cerejas em calda. Reserve.

Prepare a massa: Em uma tigela, coloque a manteiga e o açúcar e misture com um fouet. Junte os ovos, a essência de baunilha, a metade do leite, a farinha e misture bem até obter uma massa uniforme. Adicione o restante do leite e mexa novamente com o fermento. Adicione a mistura à forma com o caramelo, por cima das rodelas de abacaxi. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos ou até dourar (faça o teste do palito para garantir que a massa está cozida). Desenforme com o bolo ainda quente ou morno. Espere esfriar e sirva!

Dica: esse bolo fica ótimo servido morno com sorvete de baunilha.

Confira o passo a passo em vídeo:

