Receita: aprenda a fazer um tradicional Crème Brûlée

Junte as gemas com o açúcar em um bowl e misture delicadamente até que os grãos de açúcar se dissolvam. Misture devagar para não deixar a sobremesa aerada.

Quando a mistura de leite levantar fervura, desligue o fogo e derrame 1/3 sobre as gemas e o açúcar, misturando rapidamente para dissolver e ter uma mistura homogênea. Depois, junte o restante de leite quente e misture bem, mas sem incorporar muito ar. Feito isso, o ideal é deixar a base do seu

crème brûlée descansar por no mínimo 12 horas. Esse descanso fará com que todo o residual de gemas e açúcar decante no fundo do recipiente e também que as bolhas de ar desenvolvidas durante o preparo desapareçam.