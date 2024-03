Receita na air fryer: coxas de frango com molho barbecue

Buscando receitas para fazer na air fryer e tornar a rotina mais prática? Então você veio ao lugar certo! Para inovar no preparo da carne branca, mas sem perder muito tempo na cozinha, separamos uma opção deliciosa de coxas de frango com molho barbecue.

1 dente de alho amassado

dente de alho amassado ½ colher de sopa de mostarda

2 colheres de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de pimenta em pó

Pimenta-do-reino moída na hora

4 coxas de frango

Modo de preparo

Pré-aqueça a airfryer a 200°C. Misture o alho com a mostarda, o açúcar mascavo, a pimenta em pó, uma pitada de sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto. Misture com o azeite e esfregue as coxas no tempero, deixando marinar por 20 minutos.

Coloque as coxas de frango na cesta e deslize para dentro da airfryer. Ajuste o timer para 10 a 12 minutos. Asse as coxas de frango até que estejam douradas.

Diminua a temperatura para 150°C e asse por mais 10 minutos até que estejam macias. Sirva as coxas de frango com salada de milho e pão francês.

*Receita cedida pela Philips